बदलते मौसम में सर्दी-खांसी से बच्चा है परेशान, तो ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे तुरंत आराम

शिशुओं को खांसी-जुकाम होने पर दवा देना ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसे कई घरेलू नुस्खे हैं, जिनकी मदद से शिशु को काफी राहत मिल सकती है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं।

Home Remedies For Cold And Cough In Babies In Hindi: अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और इसी के साथ सर्दियों की शुरुआत भी हो चुकी है। ठंड आते ही लोगों को सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं होने लगती है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए वे बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अगर छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी हो जाए, तो वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसकी वजह से वे ठीक से खाते-पीते नहीं है और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। आमतौर पर, कफ सिरप और अन्य दवाइयों से इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन जब बात बच्चों की हो, तो कई पेरेंट्स अंग्रेजी दवा देने से डरते हैं। ऐसे में, आप चाहें तो छोटे बच्चों की खांसी-जुकाम की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं –

सरसों का तेल

छोटे बच्चे की खांसी और जुकाम की समस्या को दूर करने के लिए तेल मालिश बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। इसके लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियां और अजवाइन भी डालकर गर्म करें। अब इस तेल से बच्चे की छाती, पीठ और गले की अच्छे से मालिश करें। इससे बच्चे को सर्दी-खांसी से जल्द राहत मिलेगी।

हल्दी वाला दूध

अपने बच्चे की खांसी-जुकाम की समस्या को दूर करने के लिए आप उसे हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। हल्दी में एंटीस्पेटिक, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो सर्दी-खांसी के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर में गर्माहट पैदा होती है। इसके लिए आप एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर बच्चे को दें। अगर आप बेबी 1 साल से छोटा है,तो आप स्तनपान करवाने से पहले स्तनों पर थोड़ी सी हल्दी लगा लें।

गुनगुना पानी

शिशु को सर्दी-खांसी हो जाए, तो उसे गुनगुना पानी पिलाते रहें। इससे शिशु का शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और टॉक्सिंस आसानी से बाहर निकल खाएंगे। गुनगुने पानी से शिशु की छाती में जमा कफ भी हटने लगेगा, जिससे उसको जुकाम और बंद नाक से जल्द आराम मिलेगा।

शहद

अगर आपका बच्चा खांसी-जुकाम की समस्या से परेशान है, तो आप उसे शहद का सेवन करवा सकते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं, जो खांसी, जुकाम और गले के इंफेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। आप अपने एक साल से अधिक उम्र के बच्‍चे को रात को सोने से पहले आधा चम्‍मच शहद दे सकते हैं।

भाप दें

नाक और छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए भाप लेना लाभकारी होता है। सर्दी-खांसी होने पर बच्चे को भाप देने से काफी फायदा मिलेगा। इससे उसकी बंद नाक और गला खुल जाएगा। 2 साल से कम बच्चों को स्टीम देते समय सावधानी बरतें।

शिशु को खांसी-जुकाम की समस्या होने पर आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। अगर बच्चों को सर्दी-जुकाम नहीं ठीक हो रहे है, तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं।