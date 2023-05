सुबह टॉयलेट में ही निकल जाएगा सारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जानें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले इस खास नुस्खे के बारे में

Bad cholesterol remedies: शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी खतरनाक गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें से एक के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

Home remedies for bad cholesterol: कोलेस्ट्रॉल दुनियाभर में लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसलिए इस बीमारी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को मरीजों को अपनी डाइट से लेकर लाइफस्टाइल तक बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिनका सेवन करके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको या आपके परिवार में कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित है, तो उसके यह नुस्खा काफी काम आ सकता है। साथ ही हम आपको इस खास नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका और इससे होने वाले अन्य फायदों के बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले इस खास नुस्खे के बारे में (how to control cholesterol at home)

कोलेस्ट्रॉल के लिए इसबगोल (Isabgol for bad cholesterol)

वैसे तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कई अलग-अलग चीजों का सेवन किया जा सकता है, जो काफी प्रभावी भी रूप से काम करती हैं। इसबगोल भी ऐसी ही चीजों में से एक है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार इसबगोल हमारी आंत में एक पतली परत बना देता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल अवशोषित नहीं हो पाता और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है।

ऐसे करें सेवन (How to use isabgol for cholesterol)

इसबगोल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक खास घरेलू नुस्खा है। रोजाना इसबगोल का सेवन किया जा सकता है। रोज एक गिलास गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच ईसबगोल लें। कुछ अध्ययनों के अनुसार कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को शाम के समय ईसबगोल का सेवन करना चाहिए और इसके साथ कम से कम एक गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। हफ्ते में कम से कम दो से तीन दिन तक इसका सेवन करना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान (cholesterol precautions)

हालांकि, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है,तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। ईसबगोल एक देसी नुस्खा है और इसे दवाओं के वैकल्पिक रूप से नहीं लिया जा सकता है। अगर डॉक्टर ने आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की दवाएं दी हुई हैं, तो उनका इस्तेमाल बंद न करें। साथ ही अगर आपको ईसबगोल लेने के बाद पेट में दर्द, गैस बनना, दस्त या अन्य कोई समस्या महसूस हो रही है, तो इसका सेवन बंद कर दें।

ईसबगोल के अन्य फायदे (Isabgol benefits)

सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए ही नहीं बल्कि ईसबगोल का सेवन करने से अन्य कई फायदे मिल सकते हैं -

कब्ज दूर करे

डायबिटीज में मदद

पाचन में सुधार

बॉडी को डिटॉक्स करे