लू से बचा सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय, रोज फॉलो करने से चक्कर आने और सिरदर्द से मिलेगा आराम

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Written By: Anju Rawat | Published : May 21, 2026 5:32 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja
क्या तेज धूप और गर्मी की वजह से आपको हर वक्त चक्कर आने जैसा महसूस होता है? अगर हां, तो ये लू का संकेत हो सकता है। दरअसल, गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर, दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं। ऐसे में लू लग सकती है और चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। हालांकि, कुछ घरेलू उपाय अपनाकर लू से बचाव किया जा सकता है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-
गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी और कई मिनरल्स निकल जाते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जबकि, लू से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। आपको रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके साथ ही, अपनी डाइट में नींबू पानी, छाछ, लस्सी, शरबत और नारियल पानी भी जरूर शामिल करें। इन ड्रिंक्स को पीकर आप खुद को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं।
गर्मी के मौसम में प्याज को लू से बचाने का एक बेहद असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। प्याज शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और लू से बचाता है। इसलिए आपको सलाद में कच्चा प्याज जरूर शामिल करना चाहिए।
गर्मी के मौसम में आपको कॉटन के हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़ों से शरीर को पर्याप्त हवा मिलती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इस मौसम में आपको टाइट और सिंथेटिक कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। इनसे आपको ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है। बाहर निकलते समय सिर को टोपी, गमछे या छाते से जरूर ढकें।
अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो बिना कुछ खाए बाहर बिल्कुल न जाएं। खाली पेट धूप में जाने से शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। इससे आपको चक्कर आने, बेहोशी और लू लगने का खतरा बढ़ सकता है। बाहर निकलने से पहले हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, खरबूजा और दही जैसी ठंडी चीजें डाइट में शामिल करें।
ज्यादातर लोग तेज धूप से आने के तुरंत बाद फ्रिज का पानी पी लेते हैं, इसका असर पर खराब असर पड़ सकता है और तबीयत बिगड़ सकती है। धूप से आने के बाद 5 से 10 मिनट तक आराम करें, इसके बाद नॉर्मल या ठंडा पानी पिएं। हाथ और पैरों को ठंडे पानी से धोएं, इससे शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलेगी। अगर धूप से आने के बाद चक्कर, उल्टी या बेहोशी जैसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
Disclaimer: लू लगने पर शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। तेज सिरदर्द, ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, चक्कर आना और थकावट इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत आराम करना और शरीर को ठंडा रखना जरूरी है।