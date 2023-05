ठंड बढ़ते ही बार बार होने लगता है सिरदर्द, पुदीने की पत्तियों से घर पर ही ऐसे करें इलाज

Headache due to winter: कुछ लोगों को सर्दियों के मौसम में बार-बार सिरदर्द होने की समस्या रहती है। इस लेख में जानें ठंड के मौसम में बार-बार सिरदर्द होने का कारण और उस से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय।

सिरदर्द की समस्या आजकल आम बनती जा रही है, जिसके पीछे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। किसी को काम के तनाव के कारण सिरदर्द रहता है, तो किसी को नजर से जुड़ी समस्याओं के कारण सिरदर्द होने लगता है। ठंड का मौसम आना भी सिरदर्द का एक कारण हो सकता है। कुछ लोगों को सर्दियों में सिरदर्द की समस्या बहुत ही ज्यादा होने लगती है, जिस कारण से उनकी रोजाना की दिनचर्या भी प्रभावित हो जाती है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समस्या का इलाज (home remedies for headache) भी घर पर ही किया जा सकता है। हालांकि, घर पर इलाज करने से पहले सर्दियों में इसके बार-बार होने के कारण (Causes of headche in winter) का पता लगाना भी जरूरी है। चलिए जानते हैं इस बारे में -

सर्दियों में बार-बार सिरदर्द होने का कारण

देखा गया है कि कुछ लोगों के सर्दियों में सिरदर्द होने की समस्या ज्यादा रहती है। इस बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि सर्दियों में सिर समेत शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिस कारण से रक्त के बहाव पर असर पड़ता है। सिर में रक्त प्रवाह कम पड़ने के कारण सिरदर्द होने लगता है, ऐसा आमतौर पर ठंडी हवाएं चलने पर होता है। सर्दियों में सिरदर्द होने का एक कारण यह भी है कि हम इस मौसम में कम पानी पीते हैं। डिहाइड्रेशन सिरदर्द के प्रमुख कारणों में से एक है।

पुदीने की पत्तियों से करें ठीक

अगर आप सर्दियों में बार-बार सिरदर्द से परेशान हो गए हैं, तो पुदीने की पत्तियों से इसका इलाज किया जा सकता है। सिरदर्द के लिए जिस प्रकार पुदीने का तेल प्रभावी माना गया है, उसी प्रकार पुदीने की पत्तियों से भी इस स्थिति का इलाज किया जा सकता है। पुदीने की पत्तियों में मेन्थॉल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो सिरदर्द का इलाज करने में मदद कर सकता है।

कैसे करें इस्तेमाल

सिरदर्द का इलाज करने के लिए पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करना काफी आसान है, जिसे बारे में नीचे जानकारी दी गई है।

ताजे पुदीने की 5 से 6 पत्तियां लें और उन्हें धो लें

धोने के बाद उन्हें अच्छे से पीस लें और साफ कपड़े में डाल लें

कपड़े की मदद से इन पत्तियों को निचोड़ लें और रस को किसी बर्तन में डाल लें

अब इस रस को रुई के टुकड़े के साथ माथे पर और बराबर में लगाएं

कुछ देर आराम करें और फिर ठंडे पानी के साथ धो लें। अगर बार-बार आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा दिन में दो से तीन बार करें।

डॉक्टर से बात करना है जरूरी

हालांकि, अगर दर्द ज्यादा है और ऐसे घरेलू नुस्खों की मदद से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से एक बार बात करें। वहीं अगर पेन किलर लेने के बाद भी कुछ देर के लिए ही ठीक होता है, तो यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है।

