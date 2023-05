Ways To Get Rid Of Yellow Teeth: पीले दांतों को चमकाने के घरेलू उपाय, नमक से लेकर नीम जैसी साधारण चीजें आएंगी काम

Home remedies for yellow teeth: सफेद-चमकते दांत मुस्कुराहट को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। बात करते समय भी लोगों का ध्यान हमारे दांतों पर पड़ता है और इसीलिए जब दांत पीले, काले या धब्बेदार हों तो लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और कई बार वे शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने दांतों के पीलेपन की वजह से खुलकर हंसने से भी हिचकिचाते हैं। दांतों का पीलापन बढ़ने के कई कारण होते हैं। जैसे-दांतों की साफ-सफाई में कमी, चाय-कॉफी का अधिक सेवन, तम्बाकू (tobacco) का सेवन, अल्कोहल का सेवन आदि। पीले दांतों से राहत पाने और उन्हें चमकाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों का इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में पढ़ सकते हैं यहां। (Home remedies for yellow teeth in Hindi.)

पीले-काले दांतों को चमकाने के घरेलू उपाय (Natural ways to get rid of yellow teeth)

नीम (Neem)

आयुर्वेद (ayurveda) में अपने औषधीय गुणों की वजह से महत्व पाने वाली नीम (Neem) दांतों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। नीम की दातून का इस्तेमाल करने से दांतों में लगे बैक्टेरिया खत्म होते हैं। इसी तरह कैविटी और ओरल इंफेक्शन्स जैसी समस्याओं क रिस्क भी कम होता है। नीम में एंटी-बैक्टीरियल (Anti-bacterial) और एंटी-सेप्टिक (Anti-septic) गुण होते हैं जो दांतों की समस्याओं को कम करते हैं। दांतों का पीलापन कम करने के लिए नीम की दातून (Neem Datun) से दांत साफ कर सकते हैं। इसी तरह नीम की छाल (neem bark)/ के पाउडर को टूथपेस्ट (toothpaste) पर बुरककर दांतों की सफाई की जा सकती है।

फ्लॉसिंग करें

दांतों को दिन में दो बार ब्रश (brushing) से साफ करने के अलावा उनकी फ्लॉसिंग (flossing) करना भी महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स और डेंटिस्ट्स दांतों में नियमित फ्लॉस के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। फ्लॉस का इस्तेमाल करना काफी आसान होता है और इसे नियमित स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

नमक

क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यह जुमला तो आपने विज्ञापनों में सुना-देखा ही होगा लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नमक (salt) एक ऐसी चीज है जो दांतों पर जमा गंदगी और बैक्टेरिया को खत्म कर सकता है। दांत में कीड़े लगने, दांत दर्द या दांतों के पीलेपन की समस्या से राहत पाने के लिए सरसों के तेल (mustard oil) में नमक मिलाकर इससे दांतों को साफ करें। इससे दांतों पर पड़े धब्बे कम होंगे और दांतों की सफेदी भी बढ़ेगी। (ways to use salt for healthy shiny teeth)

