बच्चेदानी में सूजन के कारण कंसीव करना हो सकता है मुश्किल, जानें Bulky Uterus से राहत के घरेलू उपाय

यूट्रस में होनेवाली यह सूजन गर्भधारण से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।

Swelling In Uterus: यूट्रस या बच्चेदानी में सूजन की समस्या वर्तमान में महिलाओं में बहुत अधिक देखी जा रही है। इसे बल्की यूट्रस (bulky uterus) भी कहा जाता है। इस कंडीशन में महिलाओं को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। आमतौर पर बच्चेदानी में सूजन होने पर महिलाओं के पेट में तेज दर्द (stomach pain) महसूस होता है जो अक्सर और बार-बार होता है। वहीं, बार-बार होनेवाला बुखार, कमर दर्द या सिरदर्द भी बच्चे दानी में सूजन के संकेत हो सकते हैं। यूट्रस में होनेवाली यह सूजन गर्भधारण से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। वहीं, इस तरह की गम्भीर समस्याओं का रिस्क (risk factors associated with enlargedd uterus or bulky uterus) भी बढ़ जाता है जैसे-

पेल्विक में संक्रमण

बच्चेदानी में फोड़ा होना या उनमें पस भर जाना

यूट्रस का कैंसर (Uterus Cancer)

यूट्रस में गांठ (Uterus Fibroid) होना आदि।

बल्की यूट्रस या बच्चेदानी में सूजन के लक्षण क्या हैं? (Problems that could be symptoms of enlarged Uterus or bulky uterus)

पेट में दर्द (stomach pain)

पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं जैसे पीरियड्स रेग्यूलर (irregular periods) ना रहना या बहुत अधिक ब्लीडिंग (heavy bleeding) होना।

पीरियड्स में बुखार होना और ठंड लगना (fever during periods)

वजाइनल डिस्चार्ज (vaginal discharge)

वजाइनल इचिंग (vaginal itching)

इचिंग (vaginal itching) एसिडिटी, गेैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां (Digestion related problems) बढ़ जाना।

बार-बार पेशाब आना। (problem of frequent urination)

बच्चेदानी में सूजन से राहत के घरेलू उपाय क्या हैं? (Home remedies for Bulky Uterus in Hindi)

बच्चेदानी की सूजन की समस्या के लक्षणों पर ध्यान देने और इसका समय पर इलाज शुरू करने से पीड़ित महिला को इसके साइड-इफेक्ट्स से बचा जा सकता है। वहीं, बच्चेदानी की सूजन से राहत पाने के लिए कुछ नेचुरल चीजों और घरेलू नुस्खों की भी मदद ले सकते हैं। इस लेख में हम लिख रहे हैं कुछ ऐसे ही घरेलू उपायों के बारे में जो बच्चेदानी की सूजन की समस्या से आराम दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं।

नारियल पानी पीएं (Drink Coconut Water to get relief from Bulky Uterus)

जिन महिलाओं की बच्चेदानी में सूजन की समस्या हो वे रोजाना नारियल पानी (benefits of coconut water in bulky uterus problem) पी सकती हैं। इससे उन्हें लाभ होगा। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) होते हैं और इसमें एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। नारियल पानी की ये सभी खूबियां और पोषक तत्व यूट्रस में होने वाले संक्रमण और उसके लक्षणों (symptom of Swelling In Uterus) से आराम मिलता है।

अजवाइन का ऐसे करें सेवन (Ajwain Drink for bulky uterus)

यूट्रस से जुड़ी समस्याओं से आराम पाने के लिए अजवाइन (Ajwain) का सेवन भी बहुत लाभकारी माना जाता है। अजवाइन इंफ्केशन के लक्षणों को कम करता है और इससे यूट्रस में होनेवाली सूजन भी काफी हद तक कम होती है। बच्चेदानी की सूजन (Bachchedani ki sujan kam karen ke gherelu upay) कम करने के लिए अजवाइन का सेवन इस तरीके से कर सकते हैं-

एक गिलास पानी में 2 चम्मच अजवाइन के कच्चे बीज (carrom seeds) डालें।

अब इसे रातभर ढंककर रख दें।

अगले दिन सुबह इस पानी को छानकर पी जाएं।