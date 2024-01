Sardiyon Mein Pet Dard Ke Upay: सर्दियों में बार-बार हो रहा है पेट दर्द, ये 2 घरेलू उपाय आएंगे काम

इस समस्या से आराम पाने के लिए आप घर में मौजूद कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स, मसालों और नेचुरल चीजों से तैयार नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Tips to get rid of stomach ache in winters: सर्दियों में लोगों को ठंड मौसम की वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बदनदर्द और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं सर्दियों में बढ़ जाती हैं तो वहीं ठंड लगने से सर्दी-जुकाम और सीजनल फ्लू या इंफ्लुएंजा का रिस्क भी बढ़ जाता है। वहीं, सीने में कफ जमा होना, संक्रमण और बार-बार सिरदर्द होना भी सर्दियों की एक आम समस्या है। इसी तरह ठंड लगने के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।

सर्दियों में क्यों होता है बार-बार पेट में दर्द?

ठंड बढ़ने के साथ ही कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है। सर्दियों में बच्चे ही नहीं बड़ों को भी यह प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। अचानक से शुरू होने वाला यह दर्द दिन में कभी भी महसूस हो सकता है। होता अक्सर यह है कि लोग पेट में दर्द होने पर कोई दवा खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ऐसा करने से पेट दर्द से थोड़ी देर के लिए राहत तो मिल जाती है पर बाद में दर्द फिर से शुरू हो सकता है।

ठंड लगने की वजह से और स्लो डाइजेशन प्रक्रिया इस पेट दर्द के कारण हो सकते हैं। इस समस्या से आराम पाने के लिए आप घर में मौजूद कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स, मसालों और नेचुरल चीजों से तैयार नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही नुस्खों के बारे में। (Home remedies for stomach pain in winters in Hindi)

ठंड में जब अचानक से शुरू हो जाए पेट दर्द तो करें ये उपाय

मेथी का पानी पीएं

पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए मेथी का सेवन लाभकारी माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होने के कारण मेथी खाने से सर्दियों में पाचन तंत्र को गर्मी मिलती है और डाइजेशन तेजी से होता है। 2 चम्मच मेथी के बीज रातभर एक गिलास पानी में भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह इस पानी को छानकर पी जाएं या पूरे मिश्रण को अच्छी तरह उबालकर हर्बल चाय बना लें। यह नुस्खै पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याएं कम करेगा।