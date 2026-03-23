पेट दर्द और ऐंठन से हैं परेशान? दादी-नानी के बताए इस 1 लेप से तुरंत पा सकते हैं आराम

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Stomach pain and cramping : पेट दर्द और क्रैम्प्स की परेशानी काफी ज्यादा आम हो चुकी है। यह परेशानी कई बार अचानक से होने लगती है, जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। पेट में दर्द या ऐंठन होने के पीछे मुख्य रूप से गैस और अपच हो सकती है। वहीं, कई बार पीरियड्स या फिर खानपान में गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप दादी-नानी के बताए नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार लेप के बारे में बताएंगे, जिससे पेट में होने वाली दर्द और ऐंठन की परेशानी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं पेट दर्द और क्रैम्प्स से कैसे पाएं राहत?
पेट में दर्द और क्रैम्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-
इन स्थितियों में पेट में भारीपन, मरोड़ और असहजता महसूस होती है।
अगर आप पेट दर्द और ऐंठन की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो दादी-नानी के बताए हींग और अजवाइन के लेप का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीजें घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी-
इस लेप को तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच अजवाइन और एक चुटकी हींग लें। इन दोनों को हल्का भूनकर पीस लें और फिर इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।
इस तैयार लेप को नाभि के आसपास और पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से लगाएं। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। इस लेप की गर्म तासीर पेट में जमा गैस को बाहर निकालने में मदद करती है और मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है।
अजवाइन में मौजूद तत्व पाचन को सुधारने में असरदार होते हैं। इससे गैस की परेशानी दूर होती है। वहीं, हींग अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-गैस गुणों के लिए जानी जाती है। इन दोनों का मिश्रण पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है और जल्दी आराम दिलाने में मदद करता है।
अगर आप पहली बार हींग का लेप लगा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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