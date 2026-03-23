पेट दर्द और ऐंठन से हैं परेशान? दादी-नानी के बताए इस 1 लेप से तुरंत पा सकते हैं आराम

Stomach pain and cramping : पेट में दर्द और ऐंठन की परेशानी को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे असरदार नुस्खों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं-

Stomach Pain remedies

Stomach pain and cramping : पेट दर्द और क्रैम्प्स की परेशानी काफी ज्यादा आम हो चुकी है। यह परेशानी कई बार अचानक से होने लगती है, जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। पेट में दर्द या ऐंठन होने के पीछे मुख्य रूप से गैस और अपच हो सकती है। वहीं, कई बार पीरियड्स या फिर खानपान में गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप दादी-नानी के बताए नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार लेप के बारे में बताएंगे, जिससे पेट में होने वाली दर्द और ऐंठन की परेशानी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं पेट दर्द और क्रैम्प्स से कैसे पाएं राहत?

किन कारणों से पेट में दर्द और ऐंठन होती है?

पेट में दर्द और क्रैम्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

इन स्थितियों में पेट में भारीपन, मरोड़ और असहजता महसूस होती है।

अजवाइन और हींग के लेप से पेट दर्द और ऐंठन से पाएं आराम

अगर आप पेट दर्द और ऐंठन की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो दादी-नानी के बताए हींग और अजवाइन के लेप का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीजें घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी-

आवश्यक सामग्री

हींग - 1 चुटकी

अजवाइन - 1 चम्मच

विधि

इस लेप को तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच अजवाइन और एक चुटकी हींग लें। इन दोनों को हल्का भूनकर पीस लें और फिर इसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।

कैसे करें लेप का प्रयोग?

इस तैयार लेप को नाभि के आसपास और पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से लगाएं। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। इस लेप की गर्म तासीर पेट में जमा गैस को बाहर निकालने में मदद करती है और मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है।

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पेट दर्द और ऐंठन में कैसे फायदेमंद है अजवाइन और हींग?

अजवाइन में मौजूद तत्व पाचन को सुधारने में असरदार होते हैं। इससे गैस की परेशानी दूर होती है। वहीं, हींग अपने एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-गैस गुणों के लिए जानी जाती है। इन दोनों का मिश्रण पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है और जल्दी आराम दिलाने में मदद करता है।

लेप लगाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप पहली बार हींग का लेप लगा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

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ध्यान रखें कि लेप बहुत ज्यादा गर्म न हो, वरना आपकी स्किन जल सकती है।

यदि आपकी स्किन सेंसटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

इसके अलावा, अगर पेट दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Highlights

हींग का लेप लगाने से पहले पैच टेस्ट करें।

अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो पेट दर्द और ऐंठन से राहत दिलाता है।

गैस की परेशानी में हींग फायदेमंद हो सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।