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गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं पेट के इंफेक्शन? राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

गर्मियों में जी मिचलाना, उल्टी, मतली, गैस और अपच की परेशानी पेट के इंफेक्शन के लक्षण माने जाते हैं। इनसे राहत दिलाने में कुछ घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 9:50 AM IST

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गर्मियों में पेट दर्द की परेशानी होना आम बात है।

गर्मियों में ज्यादा तापमान, तेज धूप और हीटवेव के कारण कई प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। गर्मी में होने वाली इन्हीं परेशानियों में से एक है पेट का इंफेक्शन। गर्मियों में कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस, अपच और फूड पॉइजनिंग होता है। गर्मी में होने वाली यह सभी परेशानियां पेट के इंफेक्शन से जुड़ी हुई है। एक रिसर्च बताती है की ज्यादा तापमान और हवा में ज्यादा नमी होने के कारण गर्मी में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे पेट का इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी में होने वाले इंफेक्शन को जल्दी ठीक न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है तब हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मियों में पेट का इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाता है? साथ ही, पेट के इंफेक्शन से राहत पाने के घरेलू उपायों के बारे में-

गर्मियों में पेट का इन्फेक्शन बढ़ने होने के कारण

  1. पब मेड की वेबसाइट पर छपी जानकारी बताती है कि गर्मियों में बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है। इस तरह के खाने से पेट में संक्रमण जाता है और पेट के इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ता है।
  2. गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अक्सर लोग ज्यादा पानी पीते हैं। लेकिन गर्मी में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता है, बल्कि साफ पानी पीना जरूरी है। गर्मी में गंदा पानी पीने के कारण भी पेट में संक्रमण हो सकता है।
  3. गर्मी में तेज धूप के कारण पसीना ज्यादा निकलने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसके कारण इम्यूनिटी पर असर पड़ता है जो पेट के इंफेक्शन को बढ़ावा दे सकता है।
  4. गर्मियों में गोलगप्पे, चाट, कटे हुए फल और ठंडी चीजें खाने से भी पेट का इंफेक्शन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में स्ट्रीट फूड खाने से बचने की सलाह दी जाती है।

stomach-issues in hindi पेट में दर्द पेट का इन्फेक्शन माना जाता है।

पेट के इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं?

अगर किसी व्यक्ति को पेट में इंफेक्शन होने पर कई प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः

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  1. बार- बार पेट में दर्द और मरोड़ उठना
  2. जी मिचलाना, उल्टी और मतली
  3. गैस और अपच
  4. बुखार महसूस होना
  5. शारीरिक कमजोरी और थकान

अपने शरीर में आपको यह लक्षण लंबे समय तक नजर आते हैं तो इसे इग्नोर न करें और इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।

almonds benefits for stomach पेट के इंफेक्शन को दूर करने के लिए दही और जीरा खाएं।

पेट के इंफेक्शन को दूर करने के घरेलू उपाय

दही और जीरा- गर्मियों में होने वाले पेट के इंफेक्शन को दूर करने के लिए दही- जीरा खाना फायदेमंद होता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्मियों में रोजाना दही और जीरा खाने से पेट का इंफेक्शन धीरे- धीरे कम होने लगता है।

नींबू पानी- नींबू पानी में विटामिन सी और  एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। गर्मियों में पेट के इंफेक्शन को कम करने के लिए नींबू पानी पीना फायदेमंद होता है।

अदरक खाएं- कुछ लोगों को गर्मियों में अदरक खाना थोड़ा अटपटा लग सकता है। लेकिन अदरक पेट दर्द और मतली से राहत दिलाने में मदद करता है। पेट के इंफेक्शन में अदरक की चाय पीना अच्छा रहता है।

पुदीना और अजवाइन- पुदीना और अजवाइन का मिश्रण पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। पुदीना और अजवाइन के सेवन से गैस और पेट दर्द में राहत मिल सकती है।

नारियल पानी- नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियों में रोजाना नारियल पानी पीने से पेट का इन्फेक्शन दूर रखने में मदद मिलती है।

गर्मियों में पेट के इंफेक्शन की समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो सिर्फ घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर से बात करें।

Disclaimer: गर्मियों में पेट का इंफेक्शन एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। सही खानपान, साफ-सफाई और घरेलू उपायों की मदद से इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। लेकिन पेट के इंफेक्शन के लक्षण लंबे समय तक बने रहते है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करना जरूरी है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More