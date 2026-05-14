गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं पेट के इंफेक्शन? राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 14, 2026 9:50 AM IST
गर्मियों में ज्यादा तापमान, तेज धूप और हीटवेव के कारण कई प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। गर्मी में होने वाली इन्हीं परेशानियों में से एक है पेट का इंफेक्शन। गर्मियों में कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस, अपच और फूड पॉइजनिंग होता है। गर्मी में होने वाली यह सभी परेशानियां पेट के इंफेक्शन से जुड़ी हुई है। एक रिसर्च बताती है की ज्यादा तापमान और हवा में ज्यादा नमी होने के कारण गर्मी में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे पेट का इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी में होने वाले इंफेक्शन को जल्दी ठीक न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और किसी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है तब हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मियों में पेट का इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाता है? साथ ही, पेट के इंफेक्शन से राहत पाने के घरेलू उपायों के बारे में-
पेट में दर्द पेट का इन्फेक्शन माना जाता है।
अगर किसी व्यक्ति को पेट में इंफेक्शन होने पर कई प्रकार के लक्षण नजर आते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैः
अपने शरीर में आपको यह लक्षण लंबे समय तक नजर आते हैं तो इसे इग्नोर न करें और इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।
पेट के इंफेक्शन को दूर करने के लिए दही और जीरा खाएं।
दही और जीरा- गर्मियों में होने वाले पेट के इंफेक्शन को दूर करने के लिए दही- जीरा खाना फायदेमंद होता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्मियों में रोजाना दही और जीरा खाने से पेट का इंफेक्शन धीरे- धीरे कम होने लगता है।
नींबू पानी- नींबू पानी में विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। गर्मियों में पेट के इंफेक्शन को कम करने के लिए नींबू पानी पीना फायदेमंद होता है।
अदरक खाएं- कुछ लोगों को गर्मियों में अदरक खाना थोड़ा अटपटा लग सकता है। लेकिन अदरक पेट दर्द और मतली से राहत दिलाने में मदद करता है। पेट के इंफेक्शन में अदरक की चाय पीना अच्छा रहता है।
पुदीना और अजवाइन- पुदीना और अजवाइन का मिश्रण पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। पुदीना और अजवाइन के सेवन से गैस और पेट दर्द में राहत मिल सकती है।
नारियल पानी- नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियों में रोजाना नारियल पानी पीने से पेट का इन्फेक्शन दूर रखने में मदद मिलती है।
गर्मियों में पेट के इंफेक्शन की समस्या अगर लंबे समय तक रहती है तो सिर्फ घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर से बात करें।
Disclaimer: गर्मियों में पेट का इंफेक्शन एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। सही खानपान, साफ-सफाई और घरेलू उपायों की मदद से इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। लेकिन पेट के इंफेक्शन के लक्षण लंबे समय तक बने रहते है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करना जरूरी है।