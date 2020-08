Home remedies for stomach burn: अक्सर कुछ लोग पेट में जलन (pet me jalan), पेट की गर्मी, गैस, बदहजमी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। कई बार रात में सोने से पहले अधिक तैलीय व मसालेदार भोजन करने से भी ये समस्याएं होने लगती हैं। पेट की गर्मी और जलन, गैस, बदहजमी की समस्या को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। इनका इलाज समय रहते ना करने से आपको पेट से संबंधित कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आप इसका उपचार दवाओं के अलावा कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचारों (pet me jalan ke gharelu upchar) के जरिए भी कर सकते हैं। Also Read - मॉनसून में जब हो एसिडिटी की समस्या, तो आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम

पेट की गर्मी और जलन के कारण

पेट में एक प्रकार का एसिड बनता है। जब पेट में यह एसिड अधिक बनने लगता है, तो इसी कारण से पेट की गर्मी और पेट में जलन (stomach burn) की समस्या (burning sensation in stomach) शुरू हो जाती है। पेट में बनने वाला यह एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है। जब इस एसिड की मात्रा शरीर में बहुत अधिक हो जाती है, तो पेट में दर्द, जलन, गैस बनने लगता है। पेट में जलन (pet me jalan ke karan in hindi) तब भी होता है, जब आपके द्वारा खाया गया भोजन सही तरीके से ना पचे। इससे एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि, कई अन्य कारणों से भी पेट में जलन और गर्मी बढ़ने की समस्या (Home remedies for stomach burn) हो सकती है। Also Read - गैस की वजह से रात में होती है सोने में परेशानी? जानें इसके कारण और राहत के उपाय

पेट में जलन के अन्य कारण (Burning sensation in stomach)

तैलीय और अधिक मिर्च-मसालों वाला भोजन करना।

सप्ताह में दो-तीन दिन मांस का सेवन करना।

शराब, सिगरेट का अधिक सेवन।

कई बार दवाओं के सेवन से भी पेट में जलन होने लगता है।

कभी भी भोजन करना।

चाय-कॉफी अधिक पीना। Also Read - हाइपर एसिडिटी है खतरनाक, इन घरेलू तरीकों से पाएं इस समस्या से छुटकारा

पेट की जलन और गर्मी के लक्षण (Symptoms of stomach irritation in hindi)

सीने और गले में जलन होना।

सांस लेने में तकलीफ होना।

मुंह में खट्टा पानी और खट्टी डकार आना।

उल्टी व जी मिचलाना।

पेट में दर्द होना।

पेट फूला-फूला सा रहना।

कब्ज की समस्या।

एसिडिटी की समस्या।

पेट की जलन को दूर करने के घरेलू उपचार (Home remedies for stomach burn)

सेब का सिरका (Apple cider vinegar)

सेब के सिरके में मौजूद एल्कलाइजिंग एफेक्ट पेट में एसिड लेवल को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इसके सेवन से पेट में अधिक गैस नहीं बनता। गैस के कारण पेट दर्द की समस्या होती है। 1 से 2 चम्मच सेब के सिरके को गुनगुने पानी में मिलाएं। इसमें एक चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को 1 से 2 बार जरूर पिएं।

तुलसी के पत्ते (Basil leaves)

तुलसी की चार-पांच पत्तियों को चबाने से पेट में पानी की मात्रा बढ़ती है। इससे पेट में एसिड अधिक नहीं बनता। भोजन करने के बाद 4 से 5 तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाएं। पेट में जलन, गैस की समस्या (Home remedies for stomach burning sensation) से बचे रहेंगे।

पेट में जलन दूर होगी इलायची से (Cardamom)

इलायची ठंडी होती है। इसे चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर होने के साथ ही सांस भी तरोताजा होती है। इलायची के सेवन से पेट में अतिरिक्त एसिड नहीं बनती और इससे पेट ठंडा रहता है।

पुदीना एसिड करे कम (Mint)

पुदीने की पत्तियों में भी कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो पेट में एसिड अधिक नहीं बनने देते। पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। पुदीने की पत्तियों को आप चबाकर भी खा सकते हैं या फिर शरबत के तौर पर इसे पी सकते हैं। चटनी बनाकर खा सकते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से भी पेट ठंडा (pet me jalan in hindi) रहता है।

Stomach Burning: पेट में होने वाली जलन से हैं परेशान, खाएं ये 5 सुपरफूड्स

पेट की गैस से हैं परेशान, तो दूर करेंगे ये घरेलू नुस्खे

पेट में गैस के कारण हो सकती है कई समस्याएं, जानें इसके प्रमुख कारण