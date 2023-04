Home Remedies For Stomach Ailments: सर्दियों में जब हो पेट की समस्याएं तो आजमाएं ये घरेलू उपाय, मिलेगा आराम

इन दादी-नानी के नुस्खों को कई लोग आज़माते हैं और इनकी मदद से आराम पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में पढ़े यहां। (Home Remedies For Stomach Ailments)

Home Remedies For Stomach Ailments:सर्दियों के मौसम में कई बार पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है। इसके साथ ही पाचन तंत्र से जुड़ी अन्य समस्याएं भी इस मौसम में काफी आम हैं। पेट फूलने, सीने में जलन और पेट में भारीपन ऐसी ही समस्याएं हैं जो सर्दियों के मौसम में खाना ठीक तरीके से पच न पाने की वजह से होता है। इन सबके साथ पेट में मरोड़े cramps, उल्टी (nausea), पेट में दर्द (pain) और एसिड रिफ्लेक्स (acid reflux) जैसी परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं। सर्दियों में होने वाली इस समस्याओं से राहत पाने के लिए खाना खाने के बाद कुछ देर टहलने की सलाह भी दी जाती है। इसके साथ ही इन परेशानियों से आराम पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी हमारे आस-पास उपलब्ध है। इन दादी-नानी के नुस्खों को कई लोग आज़माते हैं और इनकी मदद से आराम पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में पढ़े यहां। (Home Remedies For Stomach Ailments In Hindi)

सर्दियों में पेट की समस्याओं से राहत के उपाय

पेपरमिंट टी (Peppermint tea)

यह हर्बल टी (Herbal Tea) पेट की समस्याओं से आराम पाने में मदद कर सकती है। पेपरमिंट से बनी चाय पीने से उल्टी, मतली और पेट की मरोड़ों से भी राहत मिलती है। अगर आपको भी सर्दियों में बार-बार डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होने लगे तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप पेपरमिंट टी (Peppermint Tea) का सेवन कर सकते हैं। खासकर एसिड रिफ्लेक्स की समस्या से पीड़ित लोगों को पेपरमिंट टी का सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए, इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। (Health benefits of peppermint tea)

एप्पल साइडर विनेगर

सेब के सिरके (apple cider vinegar) को एक गुणकारी औषधी के तौर पर भी जाना जाता है कई पेट की गैस या पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं से आराम पाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का सेवन कारगर साबित हो सकता है। सेब के सिरके से पेट में एसिड लेवल संतुलित हो सकता है। एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच साइडर विनेगर को घोलकर पी सकते हैं।

पानी पिएं

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करता है। पानी पीने से डायरिया (diarrhoea) की वजह से शरीर में होने वाली पानी की कमी या डिहाइड्रेशन (Tips for preventing dehydration) और कॉन्स्टिपेशन (constipation) जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। इसी तरह पानी पीने से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद होती है। जिन लोगों को बार-बार पेट में दर्द, अपच या ब्लोटिंग की समस्या होती है वे लोग राहत के लिए रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पी सकते हैं। पसंद और प्रकृति के अनुसार, गुनगुने पानी में जीरा, अजवाइन, शहद और नींबू (Lemon And Honey) जैसी चीज़ें मिला सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी बीमारी और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आजमाने या किसी बीमारी के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें।)