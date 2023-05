Home Remedies For Stomach Ache: खाना-खाने के बाद होता है पेट में दर्द, तो भोजन के बाद करें इन चीजों का सेवन, मिल सकता है आराम

अगर आपको बार-बार पेट में दर्द की शिकायत और खासकर भोजन करते ही पेट दर्द होने लगता है तो डॉक्टर से सम्पर्क करें ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके और समय रहते इसका इलाज किया जा सका।

हेल्दी और स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद भी कई लोगों को अक्सर पेट में दर्द की समस्या महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों को भोजन के तुरंत बाद पेट में मरोड़े उठने, पेट टाइट हो जाने या पेट में भारीपन के साथ दर्द की शिकायत होने लगती है। वहीं, कई बार यह दर्द इतना तेज हो जाता है कि यह असहनीय बन जाता है। यह एक कॉमन समस्या है लेकिन जिन लोगों को कभी-कभार इस तरह का दर्द होता है वे अक्सर इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यह समस्या मामूली नहीं है। एक सर्वे में यह देखने को मिला कि वैश्विक स्तर पर 11 फीसदी लोगों को यह समस्या है। ( causes of stomach pain after meal in Hindi.)

क्यों होता है भोजन के ठीक बाद पेट में दर्द

UEG वीक वर्चुअल 2021 में इस सर्वे के परिणाम पेश किए गए जिनके अनुसार, भोजन के बाद होने वाला काफी आम है और खासकर, यंगस्टर्स में इस तरह के लक्षण बहुत अधिक देखते हैं। इस सर्वे के मुताबिक, भोजन के बाद पेट दर्द के साथ-साथ लोगों को डायरिया और पेट फूलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं, 30 फीसदी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होती है। ये सभी समस्याएं फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टनाइल डिसऑर्डर से जोड़कर देखी जाती हैं। वहीं,डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियों और इरीटेबल बॉउल सिंड्रोम के चलते भी लोगों को भोजन के बाद पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसीलिए, अगर आपको बार-बार पेट में दर्द की शिकायतऔर खासकर भोजन करते ही पेट दर्द होने लगता है तो डॉक्टर से सम्पर्क करें ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके और समय रहते इसका इलाज किया जा सका।

वहीं, पेट में दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू स्तर पर जो उपाय किए जाते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहां। अपनी प्रकृति और हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आप इन नुस्खों (Home Remedies For Stomach Ache) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पेट दर्द से राहत के घरेलू उपाय

केला खाएं

दक्षिण भारतीय परिवारों में भोजन के बाद आधा या एक केला खाने की प्रथा देखी जाती है। यह भोजन को पचाने और पाचन तंत्र को कार्य करने में सहायता करने के लिए किया जाता है। आप भी किसी एक्सपर्ट से इस बारे में पूछकर भोजन के बाद केले का सेवन कर सकते हैं।

दही को दें थाली में जगह

पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने में दही बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसीलिए, बहुत-से लोग अनिवार्य रूप से दोपहर के भोजन के साथ दही या छास का सेवन करते हैं। दही का सेवन करने से पेट की गैस कम होती है जिससे पेट में दर्द और भारीपन की समस्या से राहत मिलती है। यह एक अच्छे प्रोबायोटिक होने के कारण गट को भी हेल्दी बनाता है।

हींग वाला पानी

डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हींग का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। हींग का तड़का भोजन की गुणवत्ता और स्वाद बढ़ाता है। साथ इससे इनडाइजेशन, पेट की गैस और पेट में दर्द की परेशानी कम होती है। दरअसल, हींग में एंटीस्स्मोडिक और एंटिफ्लाटुलेंट तत्व पाए जाते हैं जो पाचन शक्ति बढ़ाता है और यही गुण भोजन के बाद होने वाली समस्याओं जैसे एसिडिटी और अपच आदि से आराम दिलाते हैं। इसी तरह कुछ लोग भोजन के बाद पानी में हींग घोलकर भी पीते हैं जिसे पेट की तकलीफों से आरांम दिलाने वाला माना जाता है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी और राहत के लिए घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

