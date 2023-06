जब सिर फट रहा हो दर्द से तो करें इन 3 इसेंशियल ऑयल्स से मसाज, अनिद्रा और तनाव भी होगा कम

रोजमर्रा के मामूली कारणों से होनेवाले सिरदर्द से राहत पाने के लिए कुछ इसेंशियल ऑयल्स से मालिश कर ने राहत मिल सकती है।

Home Remedies For Headache: सिरदर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस होने वाली एक आम समस्या है जो हर व्यक्ति को कभी न कभी महसूस होती ही है। कई बीमारियों के पहले संकेत के तौर पर लोगों को सिरदर्द महसूस होता है तो वहीं, मौसम बदलने, पेट में गड़बड़, बुखार या सिर और आंखों से जुड़ी समस्याओं में भी सिरदर्द को एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है। जबकि, काम के बोझ, शोर-शराबे, धूप, ठंडी हवा और कई बार कुछ विशेष प्रकार की गंध को सूंघने के कारण भी सिरदर्द हो सकता है। बारबार होने वाले सिरदर्द के सही कारणों का पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि समय रहते इस समस्या का इलाज किया जा सके। वहीं, रोजमर्रा के मामूली कारणों से होनेवाले सिरदर्द से राहत पाने के लिए कई लोग तेल मालिश कराने, मसाला चाय पीने या पॉवर नैप ले ने जैसे उपाय करते हैं। इसके साथ ही कुछ इसेंशियल ऑयल्स से मालिश करने से भी सिरदर्द से राहत मिल सकती है। (Home Remedies For Headache In Hindi.)

ठंड के कारण जब महसूस हो सिरदर्द तो करें ये 3 घरेलू उपाय

लैवेंडर ऑयल

यह गुणकारी तेल ना केवल अपनी खूश्बू से मूड बूस्ट करता है बल्कि, सिर से जुड़ी नसों को शांत कर तनाव भी कम करता है। लैवेंडर ऑयल से सिर की मसाज करने से स्ट्रेस से राहत मिलती है। इस इसेंशियल ऑयल के इस्तेमाल से सिरदर्द और माइग्रेन के दर्द में भी आराम मिलता है।

मेंहदी का तेल

हिना या मेंहदी की पत्तियां तनाव से होने वाले सिरदर्द से राहत का एक पुराना नुस्खा हैं। इसी तरह मेंहदी का तेल भी तनाव,सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या से राहत दिलाता है। इस तेल से मसाज करने से सिर की त्वचा या स्कैल्प की समस्याओं से भी राहत मिलती है,माइग्रेन का दर्द कम होता है और हाथों-पैरों की जलन शांत होती हो और आप रिलैक्स महसूस करते हैं।

मिंट ऑयल

पुदीने की ताजगी भरी खूश्बू बिगड़े मूड को अच्छा बनाती है इसी तरह पुदीने के इसेंशियल ऑयल में स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी मानिसक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने वाले गुण भी होते हैं। सिरदर्द और माइग्रेन के असहनीय दर्द से राहत पाने के लिए आप मिंट ऑयल या पुदीने के तेल से सिर की मसाज कर सकते हैं। इससे सिरदर्द से राहत मिलती है। साथ ही अनिद्रा की समस्या से भी आराम मिलता है।

