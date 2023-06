Home Remedies For Good Sleep: नींद न आने की समस्या मौजूदा समय में एक आम समस्या बन गयी है। भागदौड़, तनाव और खान-पान की गलत टाइमिंग्स के चलते लोगों को रात में ठीक तरीके से सो पाने में दिक्कत होती है। नींद की कमी एक ऐसी समस्या है जिसके साथ अन्य कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जाता है। मोटापा, हार्ट डिज़िज़ेज़, हाई ब्लड शुगर (High Blood Sugar) यानि डायबिटीज ऐसी ही बीमारियां है जिनकी एक वजह नींद की कमी भी बतायी जाती है।

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) ने हाल ही में नींद न आने की समस्या से परेशान लोगों के लिए एक नुस्खा शेयर किया जिसे पीने से सेहत को अन्य कई लाभ भी हो सकते हैं। रुजुता दिवेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने रात में नींद न आने और ठीक तरह से सो ना पाने वाले लोगों के लिए एक हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी शेयर की। यह हेल्दी ड्रिंक बनता है पौष्टिक नट्स काजू और कैल्शियम-प्रोटीन से भरपूर दूध से। रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar Diet Tips) इस दूध का सेवन रात में सोने से पहले करने की सलाह देती हैं। आइए जानें घर में काजू वाले दूध को तैयार करने का तरीका और कैसे किया जा सकता है इसका सेवन। (Home Remedies For Good Sleep In Hindi)