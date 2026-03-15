मौसम बदलते ही बढ़ जाती है सीने की जकड़न, इन 5 घरेलू उपायों से मिलेगी राहत

मौसम में बदलाव होने पर कई लोगों के सीने में बलगम जमा होने लगती है। इससे सीने में जड़कन की परेशानी देखी जाती है। आइए जानते हैं कौन से उपाय हैं जो सीने की जकड़न को ठीक कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, समेत पूरे देश में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी धूप, कभी बारिश तो कभी सर्द हवाओं के कारण लोगों को सीने में जकड़न की समस्या होने लगती है। इस दौरान संक्रमण, एलर्जी या बलगम जमने के कारण छाती भारी महसूस होती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है।

हालांकि हल्की सीने की जकड़न को कुछ घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक तरीकों से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में सीने की जकड़न से राहत पाने के लिए कौन-कौन से घरेलू उपाय फायदेमंद हो सकते हैं।

बदलते मौसम में सीने में जकड़न क्यों होती है?

मौसम बदलने के समय शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं:

सर्दी-जुकाम या फ्लू एलर्जी या धूल-मिट्टी गले और फेफड़ों में बलगम जमना ठंडी चीजें ज्यादा खाना कमजोर इम्यूनिटी अस्थमा या श्वसन संबंधी समस्या

जब छाती में बलगम जमने लगता है तो व्यक्ति को भारीपन, खांसी और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है।

You may like to read

सीने में जकड़न दूर करने के घरेलू उपाय

भाप लेना- सीने में जकड़न दूर करने के लिए भाप लेना सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है। इसे करने के लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा सा अजवाइन या नीलगिरी का तेल डाल दें। इसके बाद तौलिया से सिर ढककर भाप लें। इससे छाती में जमा बलगम ढीला होता है और सांस लेना आसान हो जाता है। अदरक और शहद- अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी और खांसी में राहत देते हैं। इसके लिए एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से सीने की जकड़न और खांसी में राहत मिल सकती है। हल्दी वाला दूध- सीने की जकड़न दूर करने में हल्दी वाला दूध भी फायदेमंद होता है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर की सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से छाती की जकड़न कम हो सकती है। बदलते मौसम में हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। नमक के पानी से गरारे- गले में संक्रमण होने पर सीने में जकड़न की समस्या बढ़ सकती है। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से गले की सूजन कम होती है और संक्रमण से राहत मिलती है। गर्म पानी पीना- सीने में जकड़न होने पर दिनभर गर्म या गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे गले में जमा बलगम पतला होता है और बाहर निकलने में आसानी होती है।

निष्कर्ष

बदलते मौसम में सीने में जकड़न होना एक आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भाप लेना, अदरक-शहद, हल्दी वाला दूध और तुलसी का काढ़ा जैसे उपाय शरीर को राहत देने में मदद कर सकते हैं। साथ ही स्वस्थ खान-पान और मजबूत इम्यूनिटी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।