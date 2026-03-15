मौसम बदलते ही बढ़ जाती है सीने की जकड़न, इन 5 घरेलू उपायों से मिलेगी राहत

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उत्तर प्रदेश, बिहार, समेत पूरे देश में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी धूप, कभी बारिश तो कभी सर्द हवाओं के कारण लोगों को सीने में जकड़न की समस्या होने लगती है। इस दौरान संक्रमण, एलर्जी या बलगम जमने के कारण छाती भारी महसूस होती है और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है।
हालांकि हल्की सीने की जकड़न को कुछ घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक तरीकों से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में सीने की जकड़न से राहत पाने के लिए कौन-कौन से घरेलू उपाय फायदेमंद हो सकते हैं।
मौसम बदलने के समय शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं:
जब छाती में बलगम जमने लगता है तो व्यक्ति को भारीपन, खांसी और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है।
बदलते मौसम में सीने में जकड़न होना एक आम समस्या है, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भाप लेना, अदरक-शहद, हल्दी वाला दूध और तुलसी का काढ़ा जैसे उपाय शरीर को राहत देने में मदद कर सकते हैं। साथ ही स्वस्थ खान-पान और मजबूत इम्यूनिटी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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