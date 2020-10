Home remedies for breathing problem in Hindi: प्रदूषण, धूल-मिट्टी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से फेफड़ों पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ (Causes of breathing problem in hindi) होने लगती हैं। सांस की समस्या दूर करने के लिए आपके फेफड़ों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद होता है। इन खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं जो फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन आपको बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद करता है। तो आइए आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं जो आपको बेहतर तरीके से सांस (Breathing problem in Hindi) लेने में मदद (food for breathing problem in hindi) करते हैं। Also Read - हार्ट डिजीज और डायबिटीज में दालचीनी का अधिक सेवन हो सकता है खतरनाक, जानें इसके अन्य साइड एफेक्ट्स

पालक खाने से दूर होगी सांस की तकलीफ

पालक या हरी पत्तियों वाली सब्जी जैसे केल, मूली में विटामिन और मिनरल होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पालक में फाइटोकेमिकल होते हैं जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकथाम में मदद करते हैं साथ ही सूजन कम करते हैं। रोजाना पालक का सेवन करने से सांस की समस्या (Home remedies for breathing problem in Hindi) दूर करने में मदद मिलती है।

अदरक से करें सांस की समस्या का इलाज

अदरक सांस की समस्या (Ginger for better breathing) दूर करने में मदद करता है। जुकाम और गले में दर्द को दूर करने के लिए अदरक फायदेमंद होता है। अदरक में बायोएक्टिव कंपाउंड जिंजेरोल होता है। जो अस्थमा, जुकाम, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। अदरक का सेवन इसे पीसकर किया जा सकता है।

हल्दी बेहतर तरीके से सांस लेने में करे मदद

हल्दी बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद (Turmeric for better breathing) करती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हल्दी का सेवन फायदेमंद होता है। हल्दी में कुरकुमिन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। जिससे आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। फेफड़ों के स्वस्थ रहने से आप बेहतर तरीके से सांस (food for breathing problem in hindi) ले पाते हैं। इसके लिए आप हल्दी का सेवन कई तरीके से कर सकते हैं।

