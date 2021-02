Remedies for Bad Taste in Mouth in Hindi: क्या आपको कुछ दिनों से आपके मुंह का स्वाद बदला-बदला सा लग रहा है? जीभ में कड़वापन लगता है और कुछ भी खाते हैं, तो वह कसैला सा लगता है? यदि हां, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। अधिकतर लोगों को मुंह का स्वाद कड़वा (Bad taste in mouth) लगता है। कई बार यह मुंह से दुर्गंध आने के कारण भी होता है। मुंह का स्वाद कसैला या कड़वा कई कारणों से हो सकता है, जैसे दांतों और मसूड़ों की समस्या, जीभ से संबंधित कोई समस्या, ड्राई माउथ, सांस से संबंधित कोई संक्रमण, एसिड रिफलक्स आदि। मुंह का स्वाद जब बिगड़ जाता है, तो कुछ भी खाने-पीने में भी स्वादिष्ट नहीं लगता है। यदि यह समस्या कई दिनों तक बनी रहे, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ घरेलू उपचार को आजमाकर अपने मुंह के स्वाद को ठीक कर सकते हैं। कई बार यह समस्या अधिक गंभीर नहीं होती है, लेकिन नीचे बताए गए घरेलू उपचारों (Treatment for bad taste in mouth) को अपनाने के बाद भी ठीक ना हो, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। Also Read - Black Turmeric Benefits: सिर्फ पीली ही नहीं, अब खाएं काली हल्दी, जानें काली हल्दी खाने के ये 5 जबरदस्त फायदे

मुंह से आने वाले कड़वे स्वाद को दूर करने के घरेलू उपाय

1 यदि आपके मुंह से भी कड़वा और कसैला सा स्वाद आ रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करें। इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें। इसमें 5-6 बूंद नींबू का रस मिलाएं। जब आप सुबह ब्रश कर लें, तो इस पेस्ट से दांतों को साफ करें। बेकिंग सोडा मुंह के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। पीएच लेवल बिगड़ने से भी मुंह का स्वाद खराब हो जाता है।

2 गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से भी मुंह के स्वाद को सुधारा (Remedies for Bad Taste in Mouth) जा सकता है। प्रतिदिन दो बार नमक वाले पानी से गार्गल करें। नमक में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है।

3 एलोवेरा जूस का सेवन करने से भी स्वाद में सुधार होता है। थोड़ी देर के लिए मुंह में एलोवेरा जेल को रखें। इस जेल को आप पानी में मिलाकर भी कुल्ला कर सकते हैं। एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर एलोवेरा मुंह के बिगड़े हुए स्वाद को सही कर देगा।

4 हल्दी कई समस्याओं को दूर करती है। एक चम्मच नींबू के रस में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर। इस पेस्ट को दांतों, जीभ, मसूड़ों पर अच्छी तरह से लगाकर कुल्ला करें। कुछ दिनों के लिए ऐसा करने से मुंह का स्वाद सही हो जाएगा। हल्दी में मौजूद महत्वपूर्ण तत्व कुरक्युमिन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का सफाया करके बिगड़े हुए स्वाद को सही कर (Remedies for Bad Taste in Mouth in Hindi) सकता है।

5 गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर गार्गल करने से भी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी (Vitamin C) मुंह के पीएच लेवल (PH level) में सुधार करता है।

