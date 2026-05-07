दांत दर्द कम कर सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय, जानें इस्तेमाल का सही तरीका

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Written By: Anju Rawat | Published : May 7, 2026 1:08 PM IST
Dant Dard ke Liye Remedies: दांत दर्द एक ऐसी समस्या है, जो अचानक शुरू होती है और कुछ दिनों तक व्यक्ति का जीना मुश्किल कर सकती है। कैविटी, संक्रमण, कीड़ा या अक्ल दाढ़ निकलना आदि की वजह से दांत में दर्द हो सकता है। कई लोग दांत दर्द होने पर तुरंत पेनकिलर खा लेते हैं। इससे उन्हें दांत दर्द में आराम तो मिलता है, लेकिन जब दवा का असर खत्म होता है तो दर्द फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए दांत दर्द की स्थिति को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दांत दर्द होने पर आपको डेंटिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। लेकिन, आप चाहें तो दांत दर्द से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों को भी आजमा सकते हैं। आइए, जानते हैं कि दांत दर्द कम करने के लिए कौन-से घरेलू उपाय असरदार साबित हो सकते हैं?
दांत दर्द से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय असरदार साबित हो सकते हैं। आप इन रेमिडीज को फॉलो करके दांत के दर्द से आराम पा सकते हैं।
अगर आप दांत दर्द से परेशान हैं तो नमक के पानी से कुल्ला करना फायदेमंद हो सकता है। नमक के पानी को दांत दर्द के लिए सबसे असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। नमक में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। नमक का पानी मसूड़ों की सूजन और दर्द को भी कम करता है।
इस्तेमाल का तरीका: इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। इस पानी को 30 सेकेंड तक मुंह में रखकर कुल्ला करें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से आपको आराम मिल सकता है।
दांत दर्द से परेशान हैं, तो लौंग का उपयोग कर सकते हैं। लौंग को दांत दर्द का एक बेहद पुराना और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। इसमें यूजेनॉल नामक तत्व होता है, जो पेन रिलीवर और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। लौंग दर्द को सुन्न करता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इससे सूजन और दर्द से राहत मिलती है।
इस्तेमाल का तरीका: इसके लिए आप एक साबुत लौंग लें और इसे दर्द वाले दांत के पास रखें और धीरे-धीरे चबाएं। आप चाहें तो रुई में 1-2 बूंद लौंग का तेल लगाकर भी दांत पर रख सकते हैं।
दांत दर्द से आराम पाने के लिए बर्फ की सिकाई भी की जा सकती है। अगर आपको दांत दर्द के साथ, मसूड़ों में सूजन भी है तो बर्फ की सिकाई करना बेहद असरदार साबित हो सकता है। ठंडी सिकाई से दांत दर्द में आराम मिल सकता है। दरअसल, ठंडक नसों को सुन्न करने में मदद करती है और दर्द कम महसूस होता है।
इस्तेमाल का तरीका: आप बर्फ के टुकड़ों को कपड़े में लपेट लें। इसे गाल के बाहर दर्द वाली जगह पर 15-20 मिनट तक रखें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें, इससे आपको आराम मिलेगा।
दांत दर्द कम करने के लिए लहसुन का उपयोग करना भी कारगर साबित हो सकता है। इसमें एलिसिन नामक तत्व होता है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इससे संक्रमण से बचाव होता है और सूजन-दर्द से भी राहत मिलती है।
इस्तेमाल का तरीका: इसके लिए आप एक लहसुन की कली को पीस लें। इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। कुछ मिनट बाद मुंह साफ पानी से धो लें।
अगर दांत दर्द और मसूड़ों में सूजन है, तो हल्दी का पेस्ट बेहतर घरेलू उपाय साबित हो सकता है। इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इस्तेमाल का तरीका: आप एक चम्मच हल्दी में थोड़ा पानी मिलाएं। इस पेस्ट को दर्द वाले दांत और मसूड़ों पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद कुल्ला कर लें। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने से आपको दर्द में आराम मिल सकता है।
Disclaimer: दांत दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय असरदार साबित हो सकते हैं। लेकिन, अगर आपको दांत में असहनीय दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट से जरूर मिलें। कई बार संक्रमण की वजह से भी दांत में दर्द और मसूड़ों में सूजन हो सकता है। ऐसे में तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है।
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