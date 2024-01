खाना खाने के बाद होने लगती है सीने में जलन तो अपनाएं ये देसी नुस्खा, पेट में तुरंत बनना बंद होगी तेजाब

Home remedies for acidity: एसिडिटी आज के समय में काफी आम समस्या बनती जा रही है, जिसका इलाज करने के लिए महंगी दवाएं नहीं बल्कि कुछ घरेलू नुस्खों का का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

Natural way to treat heartburn in hindi: आजकल हर कोई काम में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनी सेहत का ध्यान रखने का समय किसी के पास भी नहीं है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज और सही समय पर सही डाइट। बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण लोग दोनों ही कामों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और इस कारण से उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। खाना खाने के बाद सीने में जलन होना भी ऐसी ही एक बीमारी है, जिसे तेजाब बनना या गैस बनना भी कहा जाता है और कई बार यह काफी परेशान कर देने वाली समस्या बन जाती है। कई खाली पेट ली जाने वाली दवाएं भी हैं, जो सीने की जलन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये दवाएं सिर्फ तक तक ही काम करती हैं जब तक आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैे और बंद करने के बाद फिर से दिक्कत होने लग सकती है।

लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जिनकी मदद से सीने में जलन यानी गैस या तेजाब बनने की समस्या से लंबे समय तक छुटकारा पाया जा सकता है। इन्हीं में से एक नुस्खे के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से सीने में हो रही जलन से छुटकारा पाया जा सकता है।

एलोवेरा से करें जलन को दूर

खाना खाने के बाद सीने में जलन की समस्या को दूर करने के लिए आमतौर पर कई अलग-अलग प्रकार नुस्खे अपनाए जाते हैं, जो काफी कारगर भी रहते हैं। इन्हीं कारगर नुस्खों में से एक एलोवेरा का रस भी है, जिसका सही समय पर सेवन करना सीने में जलन से छुटकारा दिला सकता है। एलोवेरा में कई खास तरह के तत्व होते हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन रोकती है, जिससे सीने में जलन जैसे लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

TRENDING NOW

कैसे करें एलोवेरा के रस का सेवन

अगर आपको सीने में जलन की समस्या रहती है, तो आपको सुबह के समय एलोवेरा के फ्रेश जूस का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने का सबसे सही तरीका गुनगुने पानी के साथ है। सुबह एक से दो चम्मच एलोवेरा रस को निकालें और उसे एक कप गुनगुने पानी में डालकर ग्राइंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद खाली पेट इसका सेवन करें। लगातार एक हफ्ते तक इसका सेवन करना एसिडिटी के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि सीने में जलन यानी एसिडिटी आमतौर पर खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट लेने के कारण होती है। इसलिए अगर आप एसिडिटी कम करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।