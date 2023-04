सालों से जमा बलगम निकाल देगा घर पर बना ये नेचुरल काढ़ा, जान लें क्या है बनाने का सही तरीका

Phlegm in chest: कुछ लोगों को साल भर हल्की खांसी व खराश की शिकायत रहती है, जो आमतौर छाती में जमी पुरानी बलगम के कारण होता है। इस लेख में एक खास काढ़े के बारे में बताया गया है, जिसकी मदद से सालों पुरानी बलगम को भी निकाला जा सकता है।

how to get rid of phlegm in chest: बदलते मौसम में खराश होना आम बात है, जिसे घरेलू नुस्खों और अन्य नेचुरल तरीकों से ठीक किया जा सकता है। हालांकि, अगर देसी उपायों से यह ठीक न हो तो डॉक्टर से दवाएं ली जाती हैं और आराम मिल जाता है। दरअसल, बदलते मौसम के कारण शरीर में भी कुछ बदला आते हैं, जिससे कई बार सर्दी, खांसी व जुकाम जैसे लक्षण होने लगते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को 12 महीने खराश व हल्की खांसी की शिकायत रहती है, जो अक्सर छाती में जमे बलगम के कारण होती है। लगातार हल्की खांसी रहने के मतलब है कि आपके शरीर में कई सालों से बलगम जमी हुई है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कई घरेलू उपायों की मदद से भी पुरानी से पुरानी बलगम को निकाला जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसे खास प्रकार का काढ़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से बलगम को निकाला जा सकता है (how to remove mucus from lungs naturally)

इस सामग्री की पड़ेगी जरूरत

बलगम को जड़ से उखाड़ने वाले काढ़े को बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है -

1 गिलास पानी

½ चम्मच अजवाइन

½ चम्मच लौंग

½ चम्मच काली मिर्च

1 चम्मच शहद

1 चम्मच तुलसी के पत्ते (पिसे हुए)

1 कच्ची हल्दी की गांठ

काला नमक आवश्यकतानुसार

काढ़ा बनाने की विधि

सबसे पहले एक साफ बर्तन लें और उसमें एक गिलास पानी डालें

पानी गर्म होने पर आंच धीमी कर दें और यह सारी सामग्री डाल दें

अब 10 मिनट बाद आंच को थोड़ा सा बढ़ा दें और 10 मिनट तक उबालें

उबलकर अब पानी आधा रह गया होगा तो अब उसे आंच से उतार दें

थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे छान लें और गरमा गर्म इसका सेवन करें

किस समय पीना है ज्यादा फायदेमंद

वैसे तो इस नेचुरल काढ़े को किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसे रात को सोने से ठीक पहले पीना चाहिए और एक कप से ज्यादा मात्रा में इसे नहीं पीना चाहिए। रात को पीकर सोने से यह रातभर अपना काम करता है और सुबह उठते ही खांसी के साथ बलगम निकलने लगता है। आप हफ्ते में दो से तीन बार इस काढ़े को पी सकते हैं।

किसे नहीं पीना चाहिए

हालांकि, अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं जैसे हाई बीपी, लो बीपी और कोलेस्ट्रॉल आदि तो इस मिश्रण को पीने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। वहीं अगर आपको एलर्जी आदि की शिकायत है, तो भी एक बार डॉक्टर से बात करें क्योंकि डाली गई सामग्री से कुछ लोगों को एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं।