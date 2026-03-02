Add The Health Site as a
आसानी से नहीं छुड़ता होली का रंग? ये 5 घरेलू उपाय हैं बेहद असरदार

Holi Colours Removal: होली का रंग छुड़ाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं। जानें, ये रेमेडीज स्किन इरिटेशन को कैसे कम करती हैं?

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Chetan Sharma

Written by Anju Rawat |Published : March 2, 2026 3:39 PM IST

How to Remove Holi Colour: क्या आप भी जमकर होली खेलते हैं और इसके बाद त्वचा से रंग आसानी से नहीं निकल पाता है? होली का रंग छुड़ाने के लिए लोग त्वचा को तेजी से रगड़ते हैं और बार-बार साबुन लगाते हैं। इससे त्वचा इरिटेट हो सकती है और त्वचा पर जलन महसूस हो सकती है। अगर आपका भी 3 से 4 दिनों तक होली का रंग नहीं निकलता है, तो आप कुछ घरेलू उपाय आजा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना धीरे-धीरे और नेचुरल तरीकों से रंग हटाया जा सकता है। आइए, फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल के सीनियर आयुर्वेदिक पंचकर्मा कंसल्टेंट डॉ. चेतन शर्मा (Dr. Chetan Sharma, Sr. Ayurveda Panchakarma Consultant, Sarvodaya Hospital, Faridabad) से जानते हैं कि होली का रंग छुड़ाने के लिए क्या लगाएं?

1. नारियल तेल से मसाज करें

होली का रंग छुड़ाने के लिए आप नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। त्वचा से रंग हटाने के सबसे आसान तरीका तेल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप नारियल का तेल लें और इसे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करें। 2-3 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें और 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा का रंग आसानी से निकल जाता है और स्किन ड्राईनेस भी दूर होती है।

2. बेसन और दही का उबटन लगाएं

होली का रंग हटाने के लिए दही और बेसन के उबटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन लें और इसमें दही मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। हल्के हाथों से त्वचा को धीरे-धीरे रगड़ें और फिर त्वचा को पानी से साफ कर लें। दही और बेसन का पेस्ट त्वचा को नेचुरली ग्लो करने में मदद करता है। बेसन और दही का पेस्ट चेहरे के दाग-धब्बों को मिटाने में भी असरदार होते हैं।

3. एलोवेरा जेल लगाएं

होली का रंग छुड़ाने आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, होली के रंगों की वजह से होने वाली जलन और रेडनेस भी दूर होती है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखारभी बढ़ता है। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और इरिटेशन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 2-3 मिनट तक चेहरे की धीरे-धीरे मालिश करें और साफ पानी से धो लें।

4. कच्चा दूध लगाएं

होली का रंग छुड़ाने के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कच्चा दूध लें और इसे कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर अप्लाई करें। 2-3 मिनट तक त्वचा को धीरे-धीरे क्लीन करें और फिर पानी से साफ कर लें। कच्चा दूध त्वचा का निखार भी बढ़ाता है और रंग को भी आसानी से निकाल देता है। आप चाहें तो गुलाब जल से भी चेहरे से होली का रंग हटा सकते हैं। कच्चा दूध त्वचा की रंगत को साफ करता है और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स से बचाता है।

5. मुल्तानी मिट्टी लगाएं

होली का रंग छुड़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज किया जा सकता है। इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा से सारा रंग निकाल देता है और त्वचा की चमक को बढ़ाता है। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा से अतिरिक्त सीबम का उत्पादन कम हो जाता है। इसे लगाने से चेहरे के मुंहासे भी मिटा जाते हैं और रेडनेस कम होती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

