Herbs to Quit Smoking: धूम्रपान (Smoking) करने से सबसे ज्यादा बुरा असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है। साथ ही स्मोकिंग पूरे शरीर को भी प्रभावित करती है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन शरीर पर कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। यह ब्लड प्रेशर, फेफड़ों का कैंसर, हृदय संबंधी समस्याएं और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी हो आप धूम्रपान की लत को त्यागने की कोशिश करें। हालांकि, इस आदत को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन कुछ जड़ी-बूटियों की मदद से आप धूम्रपान की लत से छुटकारा पा सकते है। आइए जानते हैं आज ‘वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2020’ (world lung cancer day 2020) पर उन 4 जड़ी-बूटियों के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं स्मोकिंग की लत से छुटकारा (Herbs to Quit Smoking) पाने में… Also Read - वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2020: फूड्स जो फेफड़ों के कैंसर के खतरे को करते हैं कम

1. अदरक (Ginger)

अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरिल गुण होते हैं जो आपके रिस्पीरेट्री सिस्टम को प्रभावित करता है जो धूम्रपान की लत छुड़ाने में मदद करता है। अदरक का शरीर पर वार्मिंग और हीटिंग इफेक्ट पड़ता है। जो पसीना को बढ़ावा देने में मदद करता है जिससे शरीर का सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल जाते हैं। अपने शरीर से सिगरेट के हानिकारक विषैले पदार्थ निकालने से आप अपनी सिगरेट की लत को आसानी से छुड़ा (Herbs that Help You to Quit Smoking) पाएंगे। Also Read - इन 5 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, हो सकता है फेफड़े का कैंसर

2. लाल मिर्च (Red chilly)

लाल मिर्च सिगरेट में पाए जाने वाले तम्बाकू और अन्य केमिकल को रेस्पीरेट्री सिस्टम तक जाने से रोकता है और सिगरेट पीने की इच्छा को कम करने में भी मदद करता है। लाल मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो फेफड़ों की परत को डैमेज होने से भी रोकते हैं। लाल मिर्च का तीव्र स्वाद धूम्रपान करने की इच्छा को रोकने के लिए भी जाना जाता है। Also Read - World Lung Cancer Day 2020: क्या डायबिटीज रोगियों को अधिक रहता है फेफड़े के कैंसर का खतरा? पढ़ें पूरी जानकारी

3. अश्वगंधा (Ashwagandha)

अश्वगंधा सिगरेट को इच्छा को कम करने में मदद करता है। यह एड्रेनल ग्लैंड के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है और रक्त प्रवाह में कोर्टिसोल के स्तर को दोबारा मिर्माण करने में मदद करता है। अश्वगंधा शारीरिक और भावनात्मक तनाव के साथ शरीर में होने वाले अन्य बीमारियों के लक्षणों को भी संतुलित करता है। अश्वगंधा हानिकारक विषाक्त पदार्थ को शरीर से निकालने में मदद करता है और फेफड़ों में जमा हुए विषाक्त पदार्थों को भी साफ करता है। अपने नाश्ते में एक गिलास दूध में एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर को मिलाकर पीने से धूम्रपान करने की इच्छा कम होती है।

4. पिपरमिंट (Peppermint)

पीपरमेंट एक किफायती उपचार है और इसकी मदद से आप आसानी से सिगरेट की आदत छुड़ा सकते हैं क्योंकि ये निकोटीन की लत के कारण होने वाली पेट की परेशानियों को कम और शांत करता है।। पिपरमिंट-टी पाचन संबंधी समस्या जैसे सूजन, गैस और मिचली के उपचार के लिए बहुत प्रभावी होता है। कई लोग पिपरमिंट चबाते हैं जब वे धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी गंध और स्वाद धूम्रपान करने से रोकता है। पिरमिंट में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-फंगल गुण भी होते हैं जो धूम्रपान करने की इच्छा को कम करने में सहायता करते हैं।

वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2020: फूड्स जो फेफड़ों के कैंसर के खतरे को करते हैं कम

फेफड़े के कैंसर में फायदेमंद हो सकते हैं ये 4 हर्ब और मसाले, जानें इनके स्वास्थ्य लाभ