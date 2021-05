Herbal Tea for Healthy Lungs: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का सबसे आसान तरीका है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। क्योंकि, इस वायरस की चपेट में आने से बचने की संभावना उन्हीं लोगों के लिए अधिक है जिनकी रोग-प्रतिरोधक शक्ति यानि इम्यूनिटी अच्छी है। मौसमी बीमारियों, संक्रमण और एलर्जी फैलानेवाले बैक्टेरिया का मुकाबला करने के लिए शरीर को भीतर से मज़बूत और सक्षम बनाना ही इम्यूनिटी कहलाती है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी जीवनशैली, सोने-जागने और व्यायाम से जुड़े नियमों के साथ सही डायट की भी सलाह दी जाती है। मौजूदा समय में भी इम्यून पॉवर बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों पर लोगों ने सबसे अधिक भरोसा जताया है। (Ayurved and immunity) Also Read - Blowing Conch Benefits: कोरोना से फेफड़ों को बचाए रखने के लिए बजाएं शंख, जानें शंख बजाने के अद्भुत फायदे

लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ानेवाला आयुर्वेदिक फॉर्मूला

नैचुरल खाद्य पदार्थों, फलों, फूलों, पत्तियों और जड़ी-बूटियों की मदद से आयुर्वेद में रोगों का इलाज किया जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कई खाद्य पदार्थों और मसालों का ज़िक्र आयुर्वेद में किया गया है। कोरोना वायरस श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों यानि लंग्स तक पहुंचता है। यह फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। यहां पढ़ें फेफड़ों को इस खतरनाक वायरस का सामना करने की शक्ति देने वाले एक नुस्खे के बारे में। आयुर्वेद में बेहतरीन औषधियों का दर्जा पानेवाली तुलसी, काली मिर्च और अदरक जैसी चीज़ें फेफड़ों को भी मज़बूत बनाती हैं। यहां पढ़ें इन औषधियों से तैयार एक हेल्दी चाय की रेसिपी। (Herbal Tea for Healthy Lungs Recipe in Hindi)

हेल्दी लंग्स के लिए हर्बल चाय बनाने की सामग्री

4-5 काली मिर्च के दाने

2 चम्मच कद्दूकस या कूटी हुई अदरक

2 चम्मच हल्दी की गांठें (कद्दूकस या कूटी हुई)

6-7 तुलसी के पत्ते

2 कप पानी

ऐसे बनाएं काली मिर्च-तुलसी की चाय