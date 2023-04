Abdominal Bloating : सारे उपाय आज़माने के बाद भी कम नहीं हो रही है ब्लोटिंग तो, पीएं यह हर्बल चाय, मिलेगा आराम

Herbal Tea To Reduce Abdominal Bloating: पेट फूलने की समस्या डायजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी सबसे कॉमन समस्याओं में से है। यह आंतों की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का संकेत है। ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या आमतौर पर लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़ी ग़लतियों के कारण होती है। जैसे, खाना खाने के बाद बैठकर काम करने से कई लोगों को गैस बनने लगती है, पेट में भारीपन महसूस होता है और पेट फूल जाता है। ऐसे में बेचैनी, सिर दर्द और पेट में दर्द जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। ब्लोटिंग और उससे जुड़ी अन्य तकलीफों से राहत पाने के लिए घर में पाए जाने वाले मसालों से बनी चाय पी जा सकती है। यहां पढ़ें कौन-से मसाले हैं ब्लोटिंग से आराम दिलाने में कारगर और कैसे बनती है यह चाय । (Herbal Tea To Reduce Abdominal Bloating In Hindi)

ब्लोटिंग से आराम पाने के लिए पीएं यह चाय

रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले अपनी तासीर, प्रभाव और तत्वों के कारण अलग-अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स से राहत के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कुछ मसालों का सेवन किया जा सकता है। ऐसे ही हेल्दी मसाले हैं जीरा, सौंफ और अजवाइन। जैसा कि आप भी जानते होगें कि सौंफ, जीरा और अजवाइन का सेवन अक्सर, वेट लॉस और फैट बर्निंग के लिए किया जाता है। लेकिन, साथ ही इन तीनों हेल्दी सीड्स का सेवन हाजमा बढ़ाने और डायजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह है कि इन तीनों मसालों से बनी चाय का सेवन ब्लोटिंग से आराम पाने के लिए किया जा सकता है। (Herbal Tea To Reduce Abdominal Bloating)

ब्लोटिंग कम करने वाली हर्बल चाय की रेसिपी

एक कप पानी को आंच पर उबलने के लिए रखें।

अब, इसमें 2 चम्मच जीरा, चम्मचभर अजवाइन और 2 चम्मच सौंफ के बीज डाल दें। इस मिश्रण को 10 मिनट तक पकने दें।

फिर, इसे आंच से उतारकर छान लें और इसमें आधा निंबू निचोड़कर मिक्स करें।

लंच और डिनर के 30-45 मिनट के बाद इस चाय का सेवन करने की सलाह दी जाती है।