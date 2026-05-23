आंखों को खराब कर सकती है हीटवेव, बचाव करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 23, 2026 3:28 PM IST
गर्मी का मौसम शुरू होते ही हीटवेव का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार गर्मी और धूल के संपर्क में रहने से आंखों में जलन, सूखापन, खुजली, लालपन और पानी आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार ज्यादा लापरवाही आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते आंखों की सही देखभाल की जाए। अगर आप भी हीट वेव से होने वाले आंखों के डैमेज को कम करना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आसान से घरेलू उपायों के बारे में-
गर्मी में आंखों पर धूल और गर्म हवा का असर ज्यादा पड़ता है। ऐसे में दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से आंखों को धोना फायदेमंद होता है। इससे आंखों की जलन कम होती है और आंखों को ठंडक मिलती है। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बर्फ वाला पानी इस्तेमाल न करें।
गर्मी के कारण आंखों में जलन हो सकती है।
खीरा और आलू दोनों ही आंखों को ठंडक पहुंचाने में मदद करते हैं। फ्रिज में रखी ठंडी स्लाइस को 10 से 15 मिनट तक आंखों पर रखने से सूजन, थकान और जलन कम होती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने वालों के लिए भी यह उपाय काफी राहत देता है।
गुलाब जल आंखों को ठंडक और ताजगी देने का एक पुराना घरेलू उपाय है। कॉटन पर थोड़ा गुलाब जल लगाकर आंखों पर रखें। इससे आंखों की थकान दूर होती है और गर्मी से होने वाली जलन में आराम मिलता है। ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल ही इस्तेमाल करें।
तेज धूप की UV किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय हमेशा UV प्रोटेक्शन वाले सनग्लास पहनें। इससे धूल, गर्म हवा और सूरज की तेज रोशनी से आंखों का बचाव होता है।
गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने पर आंखें ड्राई होने लगती हैं। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का सेवन करें ताकि शरीर और आंखें दोनों हाइड्रेट रहें।
गर्मियों में आपको आंखों से जुड़ी परेशानी न हो इसके लिए आप नीचे बताई गई चीजों को फॉलो कर सकते हैं।
अगर आंखों में लगातार दर्द, धुंधला दिखना, ज्यादा लालपन या सूजन की समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। छोटी सी सावधानी आपकी आंखों को हीटवेव के खतरे से सुरक्षित रख सकती है
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।