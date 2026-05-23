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आंखों को खराब कर सकती है हीटवेव, बचाव करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

गर्मी में लू का असर सबसे ज्यादा आंखों पर पड़ता है। ऐसे में आंखों का खास ख्याल न रखा जाए तो आंखों में तेज दर्द, जलन और लालपन की समस्या होती है। इन परेशानियों से कुछ घरेलू उपाय आपको राहत दिला सकते हैं।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 23, 2026 3:28 PM IST

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गर्मियों में आंखों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है।

गर्मी का मौसम शुरू होते ही हीटवेव का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लगातार गर्मी और धूल के संपर्क में रहने से आंखों में जलन, सूखापन, खुजली, लालपन और पानी आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कई बार ज्यादा लापरवाही आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते आंखों की सही देखभाल की जाए। अगर आप भी हीट वेव से होने वाले आंखों के डैमेज को कम करना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आसान से घरेलू उपायों के बारे में-

1. ठंडे पानी से आंखों को बार-बार धोएं

गर्मी में आंखों पर धूल और गर्म हवा का असर ज्यादा पड़ता है। ऐसे में दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से आंखों को धोना फायदेमंद होता है। इससे आंखों की जलन कम होती है और आंखों को ठंडक मिलती है। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बर्फ वाला पानी इस्तेमाल न करें।

Avoid rubbing your eyes गर्मी के कारण आंखों में जलन हो सकती है।

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2. खीरे और आलू की स्लाइस से दें ठंडक

खीरा और आलू दोनों ही आंखों को ठंडक पहुंचाने में मदद करते हैं। फ्रिज में रखी ठंडी स्लाइस को 10 से 15 मिनट तक आंखों पर रखने से सूजन, थकान और जलन कम होती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने वालों के लिए भी यह उपाय काफी राहत देता है।

3. गुलाब जल का करें इस्तेमाल

गुलाब जल आंखों को ठंडक और ताजगी देने का एक पुराना घरेलू उपाय है। कॉटन पर थोड़ा गुलाब जल लगाकर आंखों पर रखें। इससे आंखों की थकान दूर होती है और गर्मी से होने वाली जलन में आराम मिलता है। ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल ही इस्तेमाल करें।

4. धूप में बाहर निकलते समय सनग्लास पहनें

तेज धूप की UV किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बाहर निकलते समय हमेशा UV प्रोटेक्शन वाले सनग्लास पहनें। इससे धूल, गर्म हवा और सूरज की तेज रोशनी से आंखों का बचाव होता है।

5. शरीर को हाइड्रेट रखें

गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने पर आंखें ड्राई होने लगती हैं। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और फलों का सेवन करें ताकि शरीर और आंखें दोनों हाइड्रेट रहें।

आंखों की परेशानी से बचने के लिए क्या करें

गर्मियों में आपको आंखों से जुड़ी परेशानी न हो इसके लिए आप नीचे बताई गई चीजों को फॉलो कर सकते हैं।

  1. आंखों को बार-बार हाथ लगाने से बचें
  2. ज्यादा देर तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें
  3. धूल भरी जगहों पर जाने से बचें
  4. बाहर निकलते समय छाता या टोपी का इस्तेमाल करें

अगर आंखों में लगातार दर्द, धुंधला दिखना, ज्यादा लालपन या सूजन की समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। छोटी सी सावधानी आपकी आंखों को हीटवेव के खतरे से सुरक्षित रख सकती है

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More