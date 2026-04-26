By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Kishori Mishra | Updated : April 30, 2026 12:28 PM IST
Onion With Honey Benefits : गर्मियों में लू से बचने के लिए अक्सर डॉक्टर या फिर आयुर्वेद एक्सपर्ट्स को आपने प्याज खाने की सलाह देते खेला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं प्याज को शहद में डुबोकर खाने से भी आपकी कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। जी हां, Researchgat की स्टडी के मुताबिक, प्याज को अकेले खाने के बजाय अगर आप इसे शहद में डुबोकर खाते हैं, तो इससे आपके शरीर को अधिक लाभ हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप गर्मियों में कच्चा प्याज खाने का सोच रहे हैं, तो खाली खाने के बजाय इसे शहद में डुबोकर खाएं। इससे आपके शरीर को अधिक फायदे हो सकते हैं। आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि प्याज को शहद में डुबोकर खाने से क्या फायदे हो सकते हैं?
अगर आप प्याज को शहद में डुबोकर खाते हैं, तो खून को साफ करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। दरअसल, प्याज और शहद, दोनों में ही रोगाणु-रोधी गुण होते हैं। प्याज ब्लड से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद कर सकती है, जिससे खून को साफ किया जा सकता है। वहीं, अगर आप इसे शहद में डुबोकर खाते हैं, तो इससे खून को डिटॉक्स करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
शहद में भिगोए हुए प्याज खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है, जिससे पाचन तंत्र अधिक एक्टिव हो सकता है। प्याज और शहद, दोनों में ही रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में प्रभावी हो सकते हैं। इसके सेवन से आपकी पाचन क्रिया अधिक बेहतर हो सकती है।
प्याज अपने सूजन-रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, जो सर्दी-खांसी और गले में होने वाली खराश जैसी स्थितियों में होने वाली सूजन को कम करने में प्रभावी हो सकता है। वहीं, शहद में भी आराम देने वाले और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो परेशान टिश्यूज को शांत करने में असरदार हो सकती है। इसी वजह से यह कॉम्बिनेशन सांस से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं।
शहद में भिगोए हुए प्याज खाने से अनिद्रा की परेशानी को दूर किया जा सकता है। प्याज में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को आराम देने में मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे आपको अच्छी और गहरी नींद आ सकती है।
प्याज और शहद, दोनों में ही भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में प्रभावी हो सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और संक्रमणों के प्रति शरीर की सहनशक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं।
प्याज के रस में ऐसे तत्व होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और पाचन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके सेवन से शरीर के वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। शहद, रिफाइंड शुगर की तुलना में अधिक सेहतमंद ऑप्शन माना जाता है। यह अतिरिक्त कैलोरी लेने से बचाता है, जिससे चर्बी कम करने में और भी अधिक मदद मिलती है।
Disclaimer : प्याज और शहद का मिश्रण आप डेली रुटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह किसी भी समस्या का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानी है, तो एक बार अपने एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.