पसीने और उमस से मर गयी है भूख तो पीएं ये हेल्दी ड्रिंक, केवल 3 चीजों से तैयार होता है यह जादुई नुस्खा

Summer Drink To Boost Appetite: गर्मियों के मौसम में धूप, उमस और पसीने के कारण लोगों का मूड खराब रहता है और ऐस में उन्हें कुछ खाने-पीने का भी मन नहीं करता। इसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ी कई समस्याएं इस मौसम में होती हैं। गर्मियों में होनेवाली अपच, गैस और भूख न लगने जैसी समस्याओं से आराम पाने के लिए नेचुरल इंग्रीडिएंट्स और आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके किचन में मौजूद जीरा, मेथी और सौंफ जैसे मसाले भी ऐसे ही इंग्रीडिएंट्स हैं जो पेट की समस्याओं से आराम दिलाती हैं।

जीरा, धनिया और सौंफ के बीजों (cumin, coriander and fennel) का यह मि्श्रण आयुर्वेद और दादी-नानी के नुस्खों में भी इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। इन तीनों मसालों का एकसाथ सेवन करने से स्वास्थ्य को और भी कई फायदे हो सकते हैं। इन तीनों मसालों का सेवन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। हर्बल टी, काढ़ा, चटनी और शर्बत बनाकर इन तीनों चीजों के फायदे आप पा सकते हैं। यहां पढ़ें जीरा, धनिया और सौंफ की हर्बल चाय (Herbal tea made of Jeera, Dhania and Sauf) बनाने का तरीका और इसके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में।

सौंफ-जीरा और धनिया की चाय पीने के स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of cumin, coriander and fennel tea)

पाचनशक्ति बढ़ती है और अपच, कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं।

पीरियड्स के दौरान होने वाली क्रैम्प्स और पेट दर्द की समस्या कम होती है।

इससे आंतों की सफाई होती है और उन्हें काम करने में मदद होती है।

बॉडी डिटॉक्स होता है और स्किन पर हेल्दी ग्लो आता है।

शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।

ऐसे बनाएं हर्बल चाय

एक बर्तन में डेढ़ से 2 गिलास पानी उबलने के लिए रखें।

इस पानी में एक चम्मच धनिया के सूखे बीज, एक चम्मच सौंफ के बीज और इतनी ही मात्रा में जीरा के बीज डालें।

फिर, सभी चीजों को मध्यम आंच पर 5-8 मिनट पकाएं।

जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए और बर्तन का पानी लगभग आधा हो जाए तो इसे आंच से उतार लें।

फिर, इस हर्बल टीको छान लें और पीएं।