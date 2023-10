डायबिटीज की दुश्मन है सर्दियों में मिलने वाली ये हरी सब्जी, खाली पेट पत्ते चबाएं या खाने में मिलाकर करें सेवन

Green leaf for diabetes: डायबिटीज के मरीजों को हाई ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ घरेलू नुस्खे भी इसमें काफी मदद कर सकते हैं। जानें सर्दियों में मिलने वाले ऐसे ही एक हरे पत्ते के बारे में।

How to chew betel winter for diabetes patients: डायबिटीज के मरीजों के लिए ठंडा मौसम में थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड का मौसम हार्ट को कई अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है। ठंड का मौसम हो या इन दिनों में ली जाने वाली डाइट या फिर ठंड होने के कारण शारीरिक एक्टिविटी की कमी ये सभी कारक हाई ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करती हैं न कि कम करने का। लेकिन यह भी सच है कि सर्दियों में मिलने वाली कुछ चीजें डायबिटीज को कम करने में मदद करती हैं और इनमें से एक खास सब्जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह सब्जी कोई आम सब्जी नहीं बल्कि हाई ब्लड शुगर लेवल कम करने का घरेलू नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल, मात्रा और अन्य सभी चीजों के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं। यदि आप या फिर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, जो सर्दियों में मिलने वाली इस खास सब्जी के पत्तों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

डायबिटीज के लिए मेथी के पत्ते

डायबिटीज के रोगियों के लिए मेथी के दानों का इस्तेमाल और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है मेथी के पत्तों में भी हाई ब्लड शुगर को कम करने वाले बेहद खास गुण पाए जाते हैं, मेथी के पत्ते सर्दियों के मौसम में खूब मिलते हैं और जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं।

ब्लड शुगर कम करेंगे मेथी के पत्ते

मेथी में कई ऐसे डायबिटीज रोधी गुण पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। कई अध्ययनों में भी ये साबित हो चुका है कि हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए मेथी के पत्तों में कई ऐसे गुण होते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन में भी सुधार करते हैं। इसलिए रोजाना इसका सेवन करना हाई ब्लड शुगर के बढ़ने से रोकता है और पहले से ही बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है।

कैसे करें सेवन

मेथी के पत्तों का सेवन करना बहुत ही आसान है। आप चाहें को कुछ ताजे पत्तों तोड़कर और उन्हें साफ पानी में धोकर उनका सेवन कर सकते हैं। हालांकि, स्वाद में थोड़े कड़वे होने के कारण कुछ लोग उनका सेवन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप इनकी चटनी बनाकर या फिर सलाद के साथ इन पत्तों का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने में काफी मदद कर सकता है।

डॉक्टर से बात करें

हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए वैसे तो कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें मेथी के पत्ते भी काफी कारगर बताए गए हैं। लेकिन इन सब के साथ-साथ आपको समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें और दवाएं समय पर लेते रहें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें बताए गए किसी भी घरेलू नुस्खे या उपचार का इस्तेमाल इलाज के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी उपाय का इस्तेमाल में लाने से पहले डॉक्टर से अनुमति लेने की सलाह दी जाती है।

