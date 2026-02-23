फरवरी के सीजनल फ्लू में हो गया जुकाम-बुखार? ये 4 देसी तरीके रातभर में तोड़ देंगे बुखार और बदन दर्द

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Remedies for cough : मौसम बदलता है तो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आता है। सर्दी के मौसम की बात करें, तो इस मौसम में इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से सर्दी-खांसी की समस्य बनी रहती है। इनमें खांसी सबसे ज्यादा परेशान करती है, लेकिन आप इस समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ दवाओं ही नहीं, बल्कि कुछ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद, अदरक और हल्दी ऐसी चीजें हैं, जो आपको हर भारतीय घर में मिल जाएंगी। इनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो गले की जलन को शांत कर सकते हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मज़बूत बनाते हैं।
डॉक्टर्स की मानें, तो मौसम बदलने पर युवा वयस्कों को आमतौर पर सूखी (जलन वाली, बलगम नहीं), गीली (बलगम वाली), या पुरानी खांसी होती है, जो कुछ हफ्तों तक रह सकती है। खांसी को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो निम्न प्रकार हैं-
बता दें कि शहद खांसी को दूर करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अपनी दादी-नानी से भी सुना होगा कि अगर मौसम बदलने पर खांसीहो रही है, तो इसे ठीक करने के लिए शहद लिया जा सकता है। खांसी को दूर करने के लिए सोने से पहले एक चम्मच कच्चा शहद लें। अब इसे गर्म पानी में मिलाएं और इसे पी लें। हालांकि, जिन लोगों को पराग से एलर्जी है या जिन्हें गंभीर मौसमी एलर्जी है, उन्हें इससे बचना चाहिए।
अदरक भी खांसी को दूर करने के लिए काफी कारगर होता है। दऱअसल, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-वायरल गुण होते हैं। अदरक का रस गले की मांसपेशियों को आराम देने और खांसी कम करने में मदद कर सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालें और इस पानी को छानकर चाय की तरह पिएं। इसके साथ ही आप इसमें शहद भी मिला सकें। हालांकि, जो खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, या जो शुगर पेशेंट्स हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी हो रही है, तो उसके लिए भाप लेना काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, भाप बलगम को पतला करती है, जिसकी वजह से बलगम साफ हो जात है। इसके लिए आप पानी में तुलसी की पत्तियों को डालकर पका सकते हैं। करीब 10 मिनट तक भाप लेना फायदेमंद होगा।
अगर गले में जलन य फिर सूजन हो रही है, तो इसे कम करने के लिए दिन में तीन बार नमक के पानी (एक गिलास में ½ चम्मच) से गरारे करें। यह गले की खराश को आराम देता है, सूजन कम करता है, और बलगम को ढीला करता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information