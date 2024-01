ब्लड प्रेशर नहीं हो पा रहा कंट्रोल तो दिन में इस समय खाना शुरू कर दें लहसुन, कभी नहीं बढ़ेगा रक्तचाप

लहसुन हाई बीपी लेवल को कम करने में बहुत कारगर है लेकिन, इसके लिए सही समय पर और सही तरीके से लहसुन का सेवन करना महत्वपूर्ण है।

How to consume garlic for blood pressure control:रक्तचाप बढ़ने या हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति हार्ट अटैक का खतरा (Risk of heart attack) बढ़ा सकती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इससे हार्ट पर भी दबाव बनता है जिससे स्ट्रोल और हार्ट अटैक जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ जाते हैं। इसीलिए, डॉक्टर्स लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकने (how to control blood pressure level) के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। बीपी को बढ़ने से रोकने के लिए घरेलू नुस्खे (BP Control karne ke gharelu nushkhe) ऐसा ही एक उपाय है जो लोग अपने घरों में मौजूद चीजों की मदद से तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक नुस्खा है लहसुन का सेवन। (Garlic for blood pressure controlling)

लहसुन (Galric) हाई बीपी लेवल को कम करने में बहुत कारगर है लेकिन, इसके लिए सही समय पर और सही तरीके से लहसुन का सेवन करना महत्वपूर्ण है। आइए जानें हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को लहसुन का सेवन कब और कैसे करना चाहिए। (Right time to eat garlic for blood pressure control in Hindi.)

हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए इस तरह करें लहसुन का सेवन

आयुर्वेद में लहसुन को एक औषधी बताया गया है। इसका सीमित मात्रा में सेवन करने से शरीर और सेहत को कई तरीके के लाभ हो सकते हैं। बीपी पेशंट्स के लिए सुबह लहसुन का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मरीज इन तरीकों से कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं-

पहला तरीका (Garlic with hot water for Blood Pressure Control)

सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन चबाकर खाएं। एक बार में 4-5 लहसुन चबा-चबाकर खाएं। इसके बाद हल्का गर्म पानी पी सकते हैं।

दूसरा तरीका (Garlic with Honey for Blood Pressure Control)

3-4 लहसुन की कलियां (कच्चा लहसुन) लें और उन्हें शहद में डुबोकर रखें।

फिर इसे चबा-चबाकर खाएं। साथ में गुनगुना पानी पी सकते हैं।

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए लहसुन (When to avoid eating Garlic in blood pressure problem)

ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए लहसुन खाना लाभाकारी तो होता है लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम रहता है तो लहसुन खाने से आपको बचना चाहिए। अगर लहसुन खा भी रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कम मात्रा में और बेहद सावधानी से करें।