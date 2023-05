बैड कोलेस्ट्रॉल को घोलकर सुबह टॉयलेट में निकाल देगा ये तरीका, जानें रातों-रात कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला उपाय

Bad cholesterol remedies: शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना कई जानलेवा समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ खास नुस्खों की मदद से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है जिनकी जानकारी इस लेख में दी गई है।

Home remedies for bad cholesterol: कॉलेसट्रॉल की समस्या से काफी लोग परेशान हैं। वैसे तो कोई बीमारी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ बीमारियों होती हैं जो जान की दुश्मन बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल भी ऐसी ही एक बीमारी है, क्योंकि जब आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, तो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। यही कारण है कि दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे कंट्रोल करने के लिए दवाएं खा-खाकर तंग आ चुके हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। आज हम आपको एक खास नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा होने की बजाय आपके मल के साथ टॉयलेट में ही निकल जाएगा। यह ऐसा खास नुस्खा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आंतों में अवशोषित नहीं होने देता है और इस कारण से सारा बैड कोलेस्ट्रॉल सुबह टयलेट में ही आ जाता है। अगर आप भी बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, तो जान लें इस खास नुस्खे के बारे में (how to control cholesterol at home)

बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए फ्लेक्स सीड्स (Flax seeds for bad cholesterol)

शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने लिए वैसे तो कई उपाय मौजूद हैं, जिनकी मदद से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखा जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जो न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखती हैं, बल्कि उसे मल के माध्यम से शरीर से निकाल सकती हैं। फ्लेक्स सीड्स भी ऐसी ही चीजों में से एक है और अगर घर पर इसका सही समय और सही तरीके से सेवन जाए तो यह बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकालने में काफी मदद कर सकता है।

सेवन करने का तरीका (How to use flaxseed for bad cholesterol)

फ्लेक्स सीड्स एक आम प्रकार का फूड है, जिसे आमतौर पर अपनी डाइट में शामिल किया जाता सकता है। लेकिन अगर आप इसका शाम के समय सेवन करते हैं, तो यह बैड कोलेट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। एक चम्मच अलसी के बीजों को सुबह एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। रात को इन्हे छानकर निकाल लें और आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ इन्हें अच्छे से चबाकर सेवन करें। आप चाहें तो आधा गिलास लो फैट मिल्क के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं।

बैड कोलेस्ट्रॉल में फ्लेक्ससीड के फायदे (Benefits of flax seeds for bad cholesterol)

फ्लेक्ससीड्स में अच्छी मात्रा में पानी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। फ्लेक्ससीड्स में मौजूद वाटर सोलेबल फाइबर आंतों के अंदर एक खास तरह की परत बना देता है, जिससे मल आंतों में अवशोषित नहीं हो पाता है। आंतों में अवशोषित न हो पाने के कारण सारा बैड कोलेस्ट्रॉल मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है।

अलसी के बीजों के अन्य फायदे (Flax seeds health benefits)

हालांकि, सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकालने के लिए ही नहीं बल्कि अलसी के बीजों का सेवन करके शरीर की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं अलसी के बीजों का सेवन करने से स्वास्थ्य को और कौन से फायदे मिल सकते हैं -

पाचन में सुधार लाए

कब्ज दूर करे

डायबिटीज कंट्रोल करे

वजन कम करने में मदद करे

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे

शरीर के अंदर की सूजन दूर करे

