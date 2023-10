महीनों से कब्ज से परेशान और दवाएं भी हो चुकी फेल? खाली पेट पिएंगे इस पत्ते का जूस तो उठते ही होगा पेट साफ

Leaf juice to treat constipation: कब्ज जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अगर आप लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं, तो ये आपकी सेहत को कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। जानें ऐसे पत्ते का जूस जो आपको कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है।

Which leaf juice can help treat constipation problem: कब्ज की परेशान दिखने में जितनी आम लगती है अंदर से यह आपके स्वास्थ्य को उतना ही नुकसान पहुंचाती है। कब्ज सिर्फ आपकी पाचन क्रिया या आंतों को ही नहीं बल्कि आपके पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हालांकि, वैसे तो कब्ज का इलाज करने के लिए कई प्रकार की दवाएं व अन्य प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनका असर अस्थायी होता है और लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर भी नहीं देते हैं। इसलिए डाइट में कुछ जरूरी बदलाव होना जरूरी है और इसमें से एक जरूरी बदलाव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस लेख में हम आपको एक खास पत्ते के बारे में बताने वाले हैं, जिसके जूस का सेवन करके आप पुरानी से पुरानी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं और नियमित रूप से इसका भविष्य में भी कब्ज को होने से रोक सकता है। (Betel leaf juice for constipation)

कब्ज दूर करेगा इस पत्ते का जूस

कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आजकल काफी आम होने लगी हैं और इसलिए इसका इलाज भी देसी तरीकों से ही करना चाहिए ताकि साइड-इफेक्ट्स होने का खतरा कम से कम रहे। पान के पत्ते का जूस पीना काफी फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर कब्ज से परेशान लोगों के लिए पान के पत्ते का जूस पीना उन्हें बार-बार कब्ज की दवाएं लेने से छुटकारा दिला सकता है।

खाली पेट पीने का फायदा

यदि आप कब्ज से छुटकारा पाने के लिए पान के पत्ते का जूस पी रहे है, तो आपको बता दें कि खाली पेट इसका सेवन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाली पेट इसका सेवन करने से यह कब्ज दूर करने के साथ-साथ पाचन क्रिया में भी सुधार करता है, जिससे भविष्य में भी कब्ज होने के खतरे को कम किया जा सकता है।

सेवन का सही तरीका

हालांकि, पान के पत्ते के जूस से मिलने वाले फायदे लेने के लिए इसका सही तरीके से सेवन करना भी जरूरी है। सबसे पहले दो पान के ताजे पत्ते लें और उन्हें कई टुकड़ों में तोड़ लें। आधा गिलास पीने का पानी लें और पान के पत्तों को उसमें डालें, ग्राइंडर की मदद से उन्हें अच्छे से पीस लें और गिलास में छान लें। अब इसका सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं।

डॉक्टर से सलाह जरूरी क्यों

हालांकि, कुछ लोगो को पान के पत्ते पेट से जुड़ी परेशानियां भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इसका सेवन शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आपको पहले दिन एक पान के पत्ते का जूस पीने की सलाह दी जाती है, अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, तो आप अगले दिन दो पत्तों का जूस निकालकर उनका सेवन कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यल लेख पूरी तरह से जानकारी के उद्देश्य से दिया गया है और यदि आप इसे इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर से इस बारे में पहले बात कर लेने की सख्त सलाह दी जाती है।

