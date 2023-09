दांतों में जमा पायरिया से हैं परेशान? इन 5 घरेलू उपायों से जल्द दूर होगी दिक्कत

Home Remedies For Pyorrhea: पायरिया से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। जानें ऐसे ही 5 असरदार उपाय।

Home Remedies For Pyorrhea: पायरिया दांतों और मसूड़ों में होने वाली एक आम समस्या है। पायरिया की वजह से दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, पायरिया में दांतों पर पीले रंग की परत चढ़ जाती है और मुंह से बदबू आने लगती है। दरअसल, पायरिया एक तरह का बैक्टीरिया होता है, जो धीरे-धीरे दांतों और मसूड़ों को सड़ा सकता है। अगर समय पर पायरिया का इलाज न किया जाए, तो इससे दांत कमजोर होकर टूटकर गिर भी सकते हैं। इस बीमारी से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाइओं और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से पायरिया से छुटकारा पा सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको पायरिया से छुटकारा पाने के 5 घरेलू उपाय (Home Remedies For Pyorrhea In Hindi) बता रहे हैं।

नीम

पायरिया की समस्या से निजात पाने के लिए आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों को पीसकर रस निकाल लें। अब इस रस को अपने मसूड़ों के चारों तरफ लगाएं। करीब 10 से 15 मिनट इसे लगाकर रखें। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। रोज एक बार ऐसा करने से मसूड़ों की सूजन और खून आने की समस्या से राहत मिल सकती है।

हल्दी

हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। पायरिया की समस्या से निजात पाने के लिए आप एक बाउल में सरसों के तेल में थोड़ी-सी हल्दी मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह-शाम मसूड़ों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको काफी लाभ मिलेगा।

नारियल का तेल

पायरिया के इलाज के लिए नारियल का तेल काफी कारगर माना जाता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक चम्मच नारियल तेल को मुंह में भरकर 2-4 मिनट तक चारों तरफ घुमाएं। फिर तेल को थूककर ब्रश कर लें। रोजाना ऐसा करने से आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे।

बेकिंग सोडा

पायरिया की समस्या होने पर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीबीआई द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, बेकिंग सोडा में डेंटिफ्राइस (dentifrices) गुण पाया जाता है, जो दांतों में जमा प्लाक और मसूड़े की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप एक चम्मच बेकिंग सोडा में पानी की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट बना लें। अब टूथब्रश की मदद से इससे अपने दांतों को साफ करें। आप इस प्रक्रिया को दो हफ्ते में एक बार दोहराएं।

तुलसी

तुलसी को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह सेहत को अनगिनत लाभ पहुंचाती है। तुलसी के ताजे पत्ते चबाने से पायरिया की समस्या ठीक हो सकती है। इसके अलावा, आप तुलसी के सूखे पत्तों के पाउडर को सरसों के तेल के साथ मिलाकर भी मसूड़ों और दांतों पर लगा सकते हैं। इसमें मौजूद गुण संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।

पायरिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। हालांकि, अगर आपकी समस्या अधिक बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।

