पीरियड्स पेन और कमजोरी से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 3 उपाय, मिलेगी एनर्जी और मेंटल हेल्थ होगी बूस्ट

पीरियड्स के समय महिलाएं कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर खुद को इन परेशानियों से कुछ हद तक राहत दिला सकती हैं। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में पढ़ें यहां। (easy Home Remedies to get rid of Period Pain )

Home Remedies For Period Pain:पीरियड्स या माहवारी का समय तकलीफों से भरा होता है और इस दौरान महसूस होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याएं महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाले क्रैम्प्स, पीरियड पेन, ब्लोटिंग और सिरदर्द से महिलाओं को हर महीने जूझना पड़ता है। वहीं, इन तकलीफों और परेशानियों की वजह से महिलाएं अक्सर पीरियड्स के दौरान खाने-पीने का भी मन नहीं होता और वे बहुत अधिक कमजोर महसूस हो सकती है। वहीं, पीरियड्स के समय शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में पीरियड्स के समय महिलाएं कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर खुद को इन परेशानियों से कुछ हद तक राहत दिला सकती हैं। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में पढ़ें यहां। (easy Home Remedies to get rid of Period Pain in hindi)

पीरियड्स की तकलीफों से आराम पाने के आसान उपाय

बढ़ा दें डाइट में आयरन और प्रोटीन का इंटेक

गौरतलब है कि माहवारी के समय महिलाओं के शरीर से काफी अधिक ब्लड लॉस हो सकता है। खासकर हेवी फ्लो वाली महिलाओं को पीरियड्स के समय में कमजोरी और खून की कमी की समस्या हो सकती है।इस स्थिति से बचने और स्वस्थ महसूस करने के लिए अपनी डेली डाइट में आयरन रिच फूड्स की मात्रा बढ़ा दें। इसी तरह प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से भी शरीर को ताकत मिलेगी और बेहतर महसूस करेंगी। आयरन के लिए बीटरूट, पालक, केला और कद्दू का सेवन किया जा सकता है वहीं, हाई-प्रोटीन फूड के तौर पर डाइट में दाल, स्प्राउंट्स, डेयरी प्रॉडक्ट्स और दूध, मीट, सोयाबीन अंडा और मछली का समावेश किया जा सकता है। (diet tips to get rid of Period Pain)

हाइड्रेटेड रहें, ना होने दें शरीर में पानी की कमी

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद होती है जो कि पीरियड्ससे जुड़ी एक आम समस्या है। पानी शरीर से जमा हानिकारक तत्वों को भी बाहर निकाल फेंकता है जिससे शरीर अंदर से स्वस्थ बनता है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी पीरियड्स के दौरान पानी पीने के सलाह देते हैं। माहवारी के समय में शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिन में 2-3 लीटर पानी पीने से पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती है। इसी तरह गुनगुना पानी पीने से ब्लोटिंग की समस्या भी कम हो सकती है।

पिएं मिंट टी

हेल्दी और हर्बल मिंट टी पीने से पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाली क्रैम्प्स की समस्या से आराम मिल सकता है। पुदीने की पत्तियों में डाइजेस्टिव गुण भी होते हैं जो पीरियड्स में महिलाओं को पेट से जुड़ी समस्याओंसे भी राहत दिलाते हैं। पुदीने की चाय पीने से ब्लोटिंग और गैस की समस्या भी कम हो सकती है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)