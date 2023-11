सुबह खाली पेट पानी में उबालकर पी लीजिए ये 2 मसाले, कोलेस्ट्रॉल-शुगर की एक साथ ही जाएगी छुट्टी

Home Remedy To Lower Cholesterol And Sugar: हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर, दोनों ही शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आइए, जानते हैं घरेलू उपाय की मदद से आप इन दोनों को एक साथ कैसे कम कर सकते हैं?

How To Reduce Cholesterol And Sugar: आजकल के गलत खानपान और खराब जीवनशैली के कारण लोग कई तरह के गंभीर बीमारियों से घिरे हुए हैं। इनमें से, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से अधिकतर लोग परेशान हैं। इन दोनों बीमारियों को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इनके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये धीरे-धीरे पीड़ित व्यक्ति के शरीर को अंदर से नष्ट कर देती हैं। डायबिटीज होने पर शरीर का ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, जो शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम रहता है। इसलिए ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसा ही एक कारगर घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। तो चलिए, जानते हैं।

शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए घरेलू उपाय

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहने का चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे में, आप इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए मेथी और धनिया के बीज का इस्तेमाल सकते हैं। जी हां, ये दोनों ही मसाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद पोषण तत्व शरीर में बढ़े हुए शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में प्रभावी होते हैं। साथ ही, यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। अगर नियमित रूप से इन दोनों का सही तरीके से सेवन किया जाए, तो शरीर की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं।

कैसे करें मेथी और धनिया का सेवन

अगर आपको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आप मेथी और धनिया के बीज को पानी में उबालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप पैन में एक गिलास पानी डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। अब इसमें एक चम्मच मेथी के बीज और एक चम्मच धनिया के बीज डालकर 5 मिनट तक उबालें। जब पानी आधा रह जाए, तो उसे छान लें। अब इस पानी का सेवन आप सुबह खाली पर करें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपको शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

TRENDING NOW

शरीर में बढ़े हुए शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप मेथी और धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका सेवन करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।