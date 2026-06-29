क्या नमक के पानी से गले की खराश हो जाती है कम? जाने, क्या हैं इसके 5 फायदे

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 29, 2026 5:24 PM IST
Gargle With salt Water : गले में खराश, दर्द या जलन की समस्या मौसम बदलने, वायरल संक्रमण, एलर्जी या ज्यादा बोलने की वजह से हो सकती है। ऐसे में कई लोग सबसे पहले गुनगुने नमक के पानी से गरारे करने की सलाह देते हैं। यह एक पुराना घरेलू उपाय है, जिसे डॉक्टर भी हल्के गले के संक्रमण और खराश में सहायक मानते हैं। हालांकि, यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि लक्षणों से राहत दिलाने का एक आसान और कम खर्चीला तरीका है। आइए हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर ENT हेड एंड नेक कंसल्टेंट और चीफ कॉक्लियर इम्प्लांट एंड लेटरल स्कल बेस सर्जन डॉ. अव्वारु सत्य किरण से जानते हैं कि नमक के पानी से गरारे करने के 5 प्रमुख फायदे क्या हैं-
गुनगुने नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। नमक में अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर खींचने का काम करता है, जिससे सूजन और असहजता कुछ हद तक कम हो सकती है। यही वजह है कि वायरल सर्दी या हल्के गले के दर्द में डॉक्टर भी इसे सहायक उपाय के रूप में सुझाते हैं।
अगर गले में बलगम जमा हो गया है या बार-बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है, तो नमक के पानी से गरारे करने से बलगम ढीला पड़ सकता है। इससे गले की सफाई बेहतर होती है और सांस लेने या निगलने में भी कुछ राहत मिल सकती है।
नमक का पानी मुंह और गले का वातावरण ऐसा बना सकता है जिसमें कुछ रोगाणुओं का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह संक्रमण को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन मुंह और गले की सफाई बनाए रखने में मदद कर सकता है और संक्रमण के दौरान अस्थायी राहत दे सकता है।
अगर मुंह की बदबू गले या मुंह में बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो नमक के पानी से गरारे करने से ओरल हाइजीन बेहतर हो सकती है। इससे सांस की दुर्गंध कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, लंबे समय तक बदबू बनी रहे तो दंत चिकित्सक या डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।
मुंह में छोटे छाले, मसूड़ों की हल्की सूजन या दांत निकलवाने के बाद भी कई बार डॉक्टर नमक के पानी से कुल्ला करने की सलाह देते हैं। इससे मुंह साफ रहता है और ऊतकों को आराम मिल सकता है। लेकिन अगर घाव बड़ा हो, ज्यादा दर्द हो या लगातार खून आए, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
अगर आप गरारे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। इसके बाद 15-30 सेकंड तक गरारे करें। ध्यान रखें कि पानी को निगलें नहीं, बल्कि बाहर थूक दें। इसे दिन में 2-3 बार गरारे किए जा सकते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम हो सकती है और निगलने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा, गरारे करने से गले के पिछले हिस्से से म्यूकस साफ और बाहर निकल जाता है, जिससे आराम मिलता है और खांसी में भी राहत मिलती है। हालांकि, इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक का पानी दवाओं की जगह नहीं ले सकता है। अगर स्थिति गंभीर हो, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें।
Disclaimer : नमक के पानी से गरारे करना गले की खराश, हल्की सूजन और हल्की-फुल्की परेशानी से राहत देने वाला एक सुरक्षित और आसान घरेलू उपाय है। यह गले को साफ रखने, बलगम कम करने और ओरल हाइजीन बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह किसी गंभीर संक्रमण का इलाज नहीं है। यदि लक्षण गंभीर हों या लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बेहतर विकल्प है।