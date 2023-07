खुद दवाएं लेने की गलती न करें दांत के दर्द से परेशान लोग, डॉक्टर से जानें दर्द से छुटकारा पाने का आसान तरीका

Home remedies for dental problems: अक्सर दांत में थोड़ा सा दर्द होते ही लोग पेन किलर लेने लग जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। इस लेख में डॉक्टर से जानें दांत के दर्द को घर पर ठीक करने के कुछ आसान घरेलू उपाय।

How to treat tooth pain at home: दांत का दर्द कई प्रकार का हो सकता है, कई बार दांत में हल्का दर्द होता है, वहीं कभी कभी यह असहनीय भी हो सकता है। आमतौर पर दांत का दर्द दांतों या मसूड़ों की समस्याओं के कारण होता है, लेकिन कभी कभी यह अन्य बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में विभिन्न प्रकार के दांत के दर्द को समझना और इसका प्रबन्धन करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके अपनाकर आप दर्द में आराम पा सकते हैं और आगे जटिलता से बच सकते हैं। डेंटल सर्जरी डिपार्टमेंट और एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीन कुमार ने दांत में दर्द के कारण व उसका उपाय करने के तरीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। चलिए डॉक्टर से जानते हैं क्या है दांत में दर्द होने का कारण और उसका इलाज

दांत में दर्द के कारण

1. सड़न

डॉक्टर प्रवीन ने बताया कि दांत के दर्द का सबसे आम कारणों में से एक दांतों की सड़न है। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया की वजह से मुंह में एसिड बनने लगता है, जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाने लगता है और इस वजह से दांतों में कैविटी हो जाती है। कैविटी बढ़ने से दांतों के भीतर स्थित नसों और ब्लड वैसल्स को नुकसान पहुंचने लगता है, जिसके कारण दर्द और संवेदनशीलता होने लगती है। गंभीर मामलों में दांत में इन्फेक्शन भी हो सकता है।

2. मसूड़ों के रोग

दांत के दर्द का दूसरा मुख्य कारण है मसूड़ों के रोग। ऐसा तब होता है जब मुंह में मसूड़ों पर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है। मसूड़े खराब होने लगते हैं, धीरे धीरे यह सड़न दांतों की जड़ों तक पहुंच जाती है, जिससे ठंडी-गरम चीज़ों से संवेदनशीलता महसूस होने लगती है। इसके कारण प्रभावित हिस्से में लगातार हल्का दर्द बना रह सकता है।

3. चोट लगना

दांत का दर्द, दांत या जबड़े में चोट या दुर्घटना की वजह से भी हो सकता है। जैसे फ्रैक्चर या डिसलोकेशन। इन मामलों में दर्द गंभीर होता है, साथ में सूजन, ब्लीडिंग या मुंह खोलने में परेशानी भी हो सकती है। यह एक गंभीर स्थिति है और इसकी जल्द से जल्द जांच कराना बेहद जरूरी है।

4. अन्य कारण

अन्य कई कारणों से भी दांत में दर्द हो सकता है जैसे साइनस इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन और दिल की बीमारियां। अगर आपको दांत में दर्द के साथ-साथ अन्य लक्षण भी हैं जैसे बुखार, सिर में दर्द या सांस लेने में परेशानी तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

दांत के दर्द की रोकथाम

दांत में दर्द का रोकथाम करने के लिए आप घर में कई उपाय कर सकते हैं, जिनें से कुछ प्रमुख उपायों के बारे में हमने आपको निम्न बताया है -

सबसे पहले गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ला करें और दर्द वाले हिस्से को साफ करें। इससे सूजन कम होगी। गालों पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए बाहर की ओर कोल्ड कम्प्रेस लगाएं। इसके अलावा दर्द में आराम के लिए पेन किलर दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन ले सकते हैं। अगर आपको कैविटी या मसूड़ों की बीमारियों की वजह से दांत में दर्द है तो आपको डॉक्टर आपको फिलिंग, रूट कैनाल थेरेपी, स्केलिंग या रूट प्लानिंग की सलाह दे सकते हैं। अगर दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो इसे निकाला भी जा सकता है। दांत में दर्द को रोकने के लिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दिन में दो बार ब्रश करें, रोज़ाना फ्लॉस करें, बैक्टीरिया खत्म करने के लिए माउथवॉश का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से डेन्टिस्ट से जांच एवं क्लीनिंग कराएं। सर्जरी या एसिडिक भोजन से बचें, जो दांतों को खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर दांत का दर्द कई कारणों से हो सकता है। इसमें दांतों की सड़न से लेकर मसूड़ों के रोग, चोट लगना या अन्य बीमारियां शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के दांत के दर्द और इसके प्रबन्धन को समझ कर आप इससे राहत पा सकते हैं और आगे जटिलता से बच सकते हैं।

