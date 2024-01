सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ करें इस 1 मसाले का सेवन, हाथ-पैर कांपने से लेकर दांतों के दर्द की होगी छुट्टी

Consume this spice before going to bed : रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इस खास मसाले का सेवन करने से सेहत को कई लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Consume this spice before going to bed : भारतीय किचन में कई तरह के मसालों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लौंग भी शामिल है। यह मसाला न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से लौंग को साइज़ियम एओमैटिकम के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। नियमित रूप से लौंग का इस्तेमाल करने से पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर किया जाता है। इससे दांत दर्द से लेकर गले के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। लौंग में मौजूद यूजेनॉल तनाव और पेट की परेशानी को कम कर सकता है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा मसाला पार्किंसंस डिजीज को भी दूर रखने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में विटामिन ई, विटामिन सी, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, थियामिन, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ-साथ अन्य एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

पेट की परेशानी कर सकता है दूर

लौंग के पानी का सेवन करने से पेट की परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसकी मदद से कब्ज, दस्त, एसिडिटी जैसी पेट की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इससे काफी हद तक पाचन को बेहतर किया जा सकता है।

मुंहासों की समस्याएं से छुटकारा

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसमें एक प्रकार का सैलिसिलेट होता है, जो मुंहासों को रोकने में मदद कर सकता है।

दांत दर्द से राहत

गर्म पानी के साथ लौंग का सेवन करने से दांत दर्द से राहत मिल सकती है। राहत पाने के लिए आप अपने दांतों पर ठीक उसी जगह पर एक लौंग रख सकते हैं, जहां आपको दर्द हो रहा है।

गले में दर्द और खराश

लौंग के पानी का सेवन करने से लौंग गले की खराश और दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। अगर आप अपनी परेशानी को कम करना चाहते हैं, तो लौंग के पानी का जरूर सेवन करें।

हाथ-पैर कांपने की समस्या

लौंग के पानीका सेवन करने से हाथ-पैर कांपने की समस्या से पीड़ित लोग का इलाज किया जा सकता है। इसका सेवन रात में सोने से पहले करें। इससे काफी लाभ मिलेगा।

इम्यूनिटी करे बूस्ट

रोजाना लौंग के पानी का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं लौंग आपको खांसी, सर्दी, वायरल संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, साइनस और अस्थमा से भी छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकता है।

कैसे करें इसका सेवन

सोने से पहले दो लौंग को पानी में उबालकर इसे गर्मागर्म पिएं। इससे आपकी कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। गले में खराब होने पर आप इसे दोपहर या फिर किसी भी समय तक सकते हैं।

लौंग के पानी का सेवन करने से शरीर की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें।