पुरानी खांसी और बलगम से हैं परेशान तो एक चुटकी इस चीज का करें सेवन, मिलेगा आराम

किचन में इस्तेमाल होनेवाली यह सस्ती-सी चीज खांसी और पीरियड क्रैम्प्स जैसी समस्याओं से आराम दिलाती है।

Hing health benefits: हींग पाचक गुणों से भरपूर एक मसाला है जिसे कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हींग का तड़का खाने की लज्जत और स्वाद बढ़ा देता है जिससे लोगों को खाने का स्वाद भी बेहतर लगता है। लेकिन, इन सबके साथ हींग का सेवन करने से शरीर को भी फायदे पहुंचते हैं। आयुर्वेद में हींग को डाइजेशन बढ़ाने के साथ-साथ पेट दर्द जैसी समस्याओं से आराम दिलाने वाला तत्व बताया गया है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियों में हींग का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां पढ़ें हींग के कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में जो इसे आपकी हेल्थ के लिए लाभकारी बताते हैं। (diseases hing can help in eliminating in hindi)

हींग के सेवन के फायदे क्या हैं? (Health benefits of consuming hing)

डाइजेशन बढ़ता है

पेट की बीमारियों से राहत दिलाने के लिए हींग का सेवन लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन, पेट दर्द जैसी समस्याएं हैं तो उन्हें हींग का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हींग में पाए जाने वाले तत्व पेट फूलने और पेट में गैस बनने जैसी समस्याओं से आराम दिलाते हैं।

इसी तरह पेट के कीड़ों की समस्या से भी राहत पाने के लिएहींग के कुछ नुस्खे (home remedies to get rid of stomach worms) इस्तेमाल किया जा सकता है।

पुरानी खांसी से मिलता है छुटकारा

सर्दी-खांसी और कफ जैसी समस्याओं से आराम पाने के लिए हींग का सेवन किया जा सकता है। हींग में एंटी-बैक्टेरियल तत्व पाए जाते हैं। हींग कफ को पिघलाने का काम करती है जिससे छाती की जकड़न कम होती है। इसके साथ हींग पुरानी खांसी की समस्या को कम करता है। इसी तरह लंग्स में सूजन और अस्थमा के लक्षणों से भी राहत मिलती है।

पीरियड्स पेन से मिल सकता है आराम

माहवारी के दौरान पीरियड क्रैम्प्स (period cramps), पेट में दर्द और बुखार जैसी कुछ समस्याएं बहुत अधिक महसूस होती है। इन समस्याओं से आराम पाने के लिए हींग का पानी पी सकते हैं। पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाली अन्य समस्याओं से भी आराम मिलता है।

हींग का सेवन करने का तरीका क्या है?

एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकीभर हींग का पाउडर मिलाएं। इसका सेवन सुबह खाली पेट या रात में सोने से पहले करें। हालांकि, जो लोग किसी तरह की बीमारी का इलाज करा रहे हैं या दवाएं खा रहे हैं उन्हें हींग का सेवन डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही करें।

