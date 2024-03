जिद्दी कब्ज का इलाज कर सकता है 1 चुटकीभर चूना, इन 2 तरीकों से करें इसका प्रयोग

Ways to Use Lime or Chuna For constipation : कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए चूना का इस्तेमाल करना काफी हेल्दी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका प्रयोग?

Ways to Use Lime or Chuna For constipation : आज के समय में लगभग हर कोई पाचन की समस्या से जूझ रहा है। इन परेशानियों में कब्ज की परेशानी काफी ज्यादा कॉमन है। कब्ज एक ऐसी परेशानी है, जिसकी वजह से मल त्याग में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाचन में गड़बड़ी के कारण मल की काफी कम मात्रा निकलती है या फिर मल त्याग के दौरान काफी ज्यादा जोर देना पड़ता है। हम में से कई लोग लंबे समय तक कब्ज की परेशानी से परेशान रहते हैं। कब्ज लंबे समय तक होने के कारण बवासीर हो सकता है। ऐसे में कब्ज का इलाज बहुत ही जरूरी है। कब्ज का इलाज आप कई तरह के नुस्खों से कर सकते हैं, जिसमें चूना भी शामिल है। चूने की मदद से कब्ज की शिकायत को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं जिद्दी कब्ज की परेशानी दूर करने के लिए चूना का कैसे करें इस्तेमाल?

जिद्दी कब्ज में कैसे फायदेमंद है चूना?

चूना में अम्लीय गुण होता है, तो पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मददगार होता है। इसके अलावा यह पाचक रसों को स्त्रावित करता है, जिससे मल त्याग को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आप जिद्दी कब्ज की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो चूना का सेवन कर सकते हैं।

कब्ज में किस तरह करें चूने का सेवन?

1. नींबू पानी में चूना करें मिक्स

कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए नींबू पानी में चूना मिक्स करके पी सकते हैं। ध्यान रखें कि 1 नींबू पानी में 1 चुटकी से अधिक चूना न डालें। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसे तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी करीब चूना डालकर इसे मिक्स कर लें। अब इसे खाली पेट पिएं। इससे मल त्याग की परेशानी को दूर किया जा सकता है।

2. चूने का पानी

कब्ज की शिकायत को कम करने के लिए चूने का पानी पीना काफी हद तक प्रभावी शामिल हो सकता है। चूने के पानी तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी में चुटकीभर चूना मिक्स करके इसे रातभर के लिए छोड़ दें, सुबह इस पानी को खाली पेट पिएं। इससे कब्ज की शिकायत को दूर करने में मदद मिल सकती है।

कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए चूना काफी प्रभावी हो सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ रही है तो ऐसे में एक बार अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें।