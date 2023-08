Kabj ka ilaj: पुरानी से पुरानी कब्ज तोड़ने का आसान तरीका, डाइट में कर लें ये बदलाव जीवन में फिर कभी नहीं होगी कब्ज

Constipation home remedy: हमारी जीवनशैली और खानपान से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण ही कब्ज की समस्या बढ़ती है। इसलिए कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए उसके अंदरूनी कारणों को जड़ से खत्म करना जरूरी होता है।

How to treat constipation at home: कब्ज की समस्या आजकल लोगों को बीच इतनी आम हो गई है, अब लोग इसे इग्नोर करने लगे हैं। कभी सुबह पेट साफ होता है तो कभी शाम के समय। इसके बाद धीरे-धीरे जब यह समस्या बढ़ने लगती है, तो कई-कई दिन तक पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है। वैसे तो कब्ज के कई अंदरूनी कारण है और यहां तक कि डायबिटीज जैसी कुछ बीमारियां भी हैं, जो कब्ज का कारण बन सकती हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खराब जीवनशैली और अनहेल्दी डाइट ही कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। यदि कब्ज के कारण को सही से समझ लिया जाए तो उसका इलाज करना इतना भी मुश्किल नहीं रहता है। इस लेख में हम आपको कब्ज को दूर करने के कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं, जो कब्ज को ही नहीं बल्कि इसके कारण को भी खत्म करने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं किन तरीकों की मदद से कब्ज से जीवन भर के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।

कब्ज से छुटकारा दिलाने वाले 5 तरीके

आपकी जीवनशैली और डाइट से जुड़े ये 5 बदलाव अगर आप ठीक से अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो जीवन भर आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी -

1. रोजाना खाने में सब्जियां

खाने के साथ सब्जियों का होना बहुत जरूरी है और कई बार यही सबसे बड़ा कब्ज का कारण होता है। आपको अपने खाने में सलाद वाली कच्ची सब्जियां और उबालकर खाई जाने वाली सब्जियों दोनों को ही शामिल करना है।

2. रोज कम से कम एक फ्रूट

अपनी डाइट में रोजाना कम से कम एक फ्रूट को जरूर शामिल करें रोजाना अलग-अलग फल खाएं। मौसमी फलों का सेवन जरूर करें। फलों में भी खूब फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करता है।

3. सुबह के समय वॉकिंग जरूरी

सिर्फ डाइट ही नहीं फिजिकल एक्टिविटी होना भी कब्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए रोजाना सुबह जल्दी उठें और कम से कम 1000 कदम पैदल जरूर चलें। ऐसा करना भी कब्ज से राहत दिलाता है।

4. पानी भी पीते रहें

शरीर में पानी की कमी होना भी कब्जा का एक बड़ा कारण बन सकता है और इसलिए नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य पेय पदार्थ भी जैसे फ्रूट जूस, छाछ और दूध आदि का सेवन करते रहना चाहिए।

5. नींद पूरी लें

अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो यह भी आपकी पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और साथ ही इससे आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए रोजाना रात को समय से सो जाना चाहिए, ताकि सुबह तक आपकी नींद पूरी हो सके।

धीरे-धीरे दूर होगी कब्ज

हालांकि, इस बात की जानकारी होना भी जरूरी है कि इन उपायों से कब्ज की समस्या धीरे-धीरे खत्म होती है। क्योंकि कोई घरेलू नुस्खे नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और डाइट चेंज हैं, जिनकी मदद से कब्ज से धीरे-धीरे आराम मिलता है। इसलिए यदि आपको ज्यादा कब्ज की समस्या है, तो कुछ घरेलू नुस्खे या डॉक्टर से मदद ले लेनी चाहिए। उपरोक्त तरीके अपनाने के कुछ हफ्ते बाद आपकी पाचन क्रिया में अपने आप सुधार हो जाएगा और आपका पेट साफ होने लगेगा।

डॉक्टर से करें संपर्क

हालांकि, जैसा कि आपको हमने ऊपर भी बताया है कि ये तरीके कब्ज को तुरंत आराम नहीं दिलाते हैं। धीरे-धीरे जब पाचन में सुधार होता है, तो कब्ज भी ठीक होने लगती है। इसलिए यदि आपको कब्ज की समस्या ज्यादा है, तो डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ज्यादा कब्ज शरीर की किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है और उसका जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी होता है।

