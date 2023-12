जब दब जाए पीठ की नस और दर्द से निकल रही हो जान तो ये घरेलू उपाय जरूर करें ट्राई, मिलेगा आराम

कई बार गलत तरीके से सोने या कसरत ना करने जैसे कारणों से नसें दब जाती हैं और दर्द महसूस होने लगता है। इस दर्द से आराम पाने के लिए करें ये काम।

Compressed Nerve Pain In Back Managing Tips: ठंड के मौसम में जोड़ों और नसों में अचानक ही दर्द होने लगता है। जिन लोगों को पुरानी चोट लगी हो या जिन्हें हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो ऐसे लोगों की तकलीफ सर्दियों में बढ़ सकती है। इसीलिए, सर्दियों में अक्सर आर्थराइटिस का दर्द, कोहनी, घुटनों और कंधों में दर्द बढ़ जाता है। वही, कई बार देखा गया है कि सर्दियों में कुछ लोगों को पीठ और कमर में भयंकर दर्द होने लगता है।

इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे-चलने-फिरने का गलत तरीका, वजनी चीजें उठाना, कसरत ना करना और ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम ना करना। जब नसों में खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं होती या नसों में रक्त जमा होने लगता है तो इससे ब्लॉकेज की स्थिति बन सकती है जिससे दर्द और तकलीफें होने लगती है। सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन और नसें दबने जैसी समस्याओं के कारण अगर आपको भी पीठ और कमर में दर्द की शिकायत हो रही है तो आराम के लिए आप इन आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। ( Ways to manage nerve pain in back in Hindi. )

पीठ की नसों के दर्द से आराम के घरेलू उपाय

दर्द से आराम दिलाएगी इस तेल की मालिश

सर्दियों में सरसों के तेल से मालिश करने से शरीर को मजबूत मिलती है। यह हड्डियों, नसों और जोड़ों को आराम दिलाता है, सूजन कम करता है और दर्द जैसी तकलीफों को कम करता है। पीठ की नस दब जाने के बाद आप सरसों के तेल से पीठ की मालिश करे। सर्दियों में मसाज करने से पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें। गुनगुने तेल से मालिश करने से शरीर और मन को भी तनाव से आराम मिलेगा और दर्द भी कम होगा

TRENDING NOW

गर्म पानी से सेंक करें

गर्म पानी से सेंक करेंहॉट वॉटर बॉटल से सेंकने से दर्द से आराम मिलता है। इसीलिए, जब पीठ में दर्द हो तो आराम के लिए आप गर्म पानी से सेंक दे सकते हैं। गर्म पानी की बॉटल ना हो तो आप किसी मोटे तौलिए को गर्म पानी में डुबोकर उसे निचोड़ लें। फिर इस तौलिए को थोड़ी देर के लिए पीठ पर रखें। इससे भी दर्द से आराम मिलेगा।