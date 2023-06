Chest Pain Home Remedies: जब उठे सीने में तेज दर्द तो आजमाएं ये घरेलू उपाय,आयुर्वेद में इन 3 चीजों को बताया गया है कारगर

जिन लोगों को बार-बार चेस्ट पेन की शिकायत होती है वे किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे घरेलू उपायों की मदद से उन्हें आराम मिल सकता है पढ़ें यहां। (Home remedies of chest pain in Hindi)

Causes and home remedies of chest pain: सीने में दर्द या चेस्ट पेन को आमतौर पर हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जाता है। यह सच भी है कि हार्ट अटैक होने पर सीने में तेज दर्द होता है लेकिन, छाती में दर्द के अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। सीने में दर्द का एक अन्य बड़ा कार है एसिडिटी। पेट में एसिडिटी बढ़ने के बाद छाती और रिब्स में बहुत अधिक दबाव और दर्द महसूस होता है। सीने में जलन, भारीपन और प्रेशर जैसी समस्याएं भी चेस्ट पेन के साथ होता है। चेस्ट पेन होने का कारण शरीर में प्रकृति दोष ( वात, पित्त और कफ) का असंतुलन होता है। आयुर्वेद में इसे ही चेस्ट पेन का कारण बताया गया है। सीने में दर्द की शिकायत से आराम पाने के लिए कई नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के इस्तेमाल की सलाह दी गयी है। जिन लोगों को बार-बार चेस्ट पेन की शिकायत होती है वे किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे घरेलू उपायों की मदद से उन्हें आराम मिल सकता है पढ़ें यहां। (Home remedies of chest pain in Hindi)

सीने में दर्द से राहत दिलाने वाले घरेलू उपाय (Natural remedies for relief from chest pain)

अदरक

जिन लोगों को अक्सर सीने में जलन और दर्द की शिकायत होती है उन्हें अदरक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल नामक केमिकल कम्पाउंड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। वहीं, यह विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। चेस्ट पेन से राहत पाने के लिए इन तरीकों से अदरक का सेवन किया जा सकता है।

अदरक का पेस्ट पानी में मिलाकर पीएं।

चाय बनाते समय उसमें अदरक के टुकड़े कूटकर डाल दें।

अदरक की चटनी (Adrak ki chutney) खाएं।

बादाम

सीने में दर्द की शिकायत कम करने के लिए बादाम का सेवन भी लाभकारी माना जाता है। दरअसल, बादाम में पाए जाने वाले पॉली नेचुरल फैटी एसिड (Poly Natural Fatty Acid) कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल जहां हार्ट के लिए घातक है वहीं इससे शरीर में अन्य कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। बादाम में मैग्नीशियम भी होता है जो सीने के दर्द को कम करता है। चेस्ट पेन से आराम पाने के लिए इन तरीकों से बादाम का सेवन किया जा सकता है-

पहला तरीका

You may like to read

रोजाना नाश्ते में या 8-10 बादाम खाने से सीने में दर्द की शिकायत कम होगी।

भिगोए बादाम की चटनी खाएं या बादाम का चूर्ण (बादाम पाक) को दूध के साथ मिलाकर उसका सेवन करें।

दूसरा तरीका

बादाम के तेल (Almond Oil) को रोज इंसेशियल ऑयल (rose essential oil) या गुलाब के तेल के साथ मिक्स करें। दोनों का अनुपात बराबर रहना चाहिए।

अब तेलों के इस मिश्रण से सीने पर धीरे-धीरे मसाज करें।

तुलसी

ताजी तुलसी की पत्तियां(Tulsi leaves) भी चेस्ट पेन से राहत दिला सकती हैं। तुलसी में मैग्नीशियम पाया जाता है जो दिल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी नसों में जा नहीं होने देता जिससे, दर्द की समस्या कम होती है। दर्द से आराम पाने के लिए आप रोजाना तुलसी की पत्तियां चबा सकते हैं।