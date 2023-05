बदलते मौसम में होने लगा गला खराब? दवा खाने से पहले 10 मिनट चबाएं यह 1 देसी चीज

Throat problems: बदलते मौसम और प्रदूषण को देखते हुए गला खराब होना आम बात है। इस लेख में जानें एक ऐसी खास देसी चीज के बारे में जिसे सिर्फ 10 मिनट चबाने से ही गले की समस्याएं ठीक होने लगती हैं।

How to get rid of throat irritation: मौसम बदलने के साथ-साथ हमारे शरीर में भी कई प्रकार के बदलाव आते हैं। दरअसल, हमारा शरीर वातावरण मे हुए बदलाव के कारण कई बार प्रभावित हो जाता है, जिस कारण से स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां होने लगती हैं। ये परेशानियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। गर्मियों के बाद जब सर्दियों का मौसम आता है, तो कुछ लोगों को गले में खराश महसूस होने लगती है। गले की यह खराश कई बार इतना परेशान करती है, कि लोग इस से छुटकारा पाने के लिए दवाएं लेने दौड़ते हैं। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनकी मदद से बदलते मौसम के कारण गले में हुई खराश को ठीक किया जा सकता है।

इस लेख में हम आपको ऐसी ही एक खास नेचुरल चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे 10 मिनट चबाने से ही आपके गले से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए जानते हैं इस खास चीज के बारे में -

मुलेठी से करें खराश को दूर

आप में से बहुत से लोग मुलेठी के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुलेठी गले से जुड़ी समस्याओं को तुरंत दूर करने की क्षमता रखती है। अगर बदलते मौसम में आपको गले में खराश, जलन या अन्य समस्याएं होने लगी हैं, तो मुलेठी से इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

मुलेठी का इस्तेमाल बहुत आसान

मुलेठी एक ऐसी नेचुरल चीज है, जिसका लाभ लेने के लिए आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, बस आपको मुलेठी के एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे धीरे-धीरे चबाना शुरू कर देना है। चबाते समय मुलेठी से निकलने वाला रस आपके गले की समस्याओं को शांत करने लगेगा। हालांकि, कुछ लोग इसे चबाना पसंद नहीं करते हैं, वे निम्न तरीके से मुलेठी का फायदा ले सकते हैं -

1. मुलेठी का काढ़ा बनाकर

मुलेठी का काढ़ा बनाना बेहद आसान है। आधा गिलास पानी लें और उसमें दो टुकड़े मुलेठी डाल दें। इसे आंच पर रखें और थोड़ा उबाल आने के बाद इसमें एक डली गुण व कुछ पत्ते तुलसी के डाल लें। अच्छे से उबलने के बाद इसे आंच से उतारकर ठंडा कर लें और फिर छानकर इसका सेवन करें।

2. चाय में डालकर

चाय में डालकर भी मुलेठी का इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ लोग मानते हैं कि मुलेठी चाय में डालकर और अच्छे से काम करती है। जिन लोगों को मुलेठी चबाना अच्छा नहीं लगता है, वे चाय में डालकर इसका सेवन कर सकते हैं।

3. चूर्ण के रूप में

मुलेठी का चूर्ण भी काफी फायदेमंद माना गया है और यह गले के साथ-साथ पेट से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। सुबह गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण लेने से स्वास्थ्य को कई फायदे मिलते हैं।

हालांकि, अगर आपको गले में खराश की समस्या लंबे समय से हो रही है और देसी नुस्खों से यह ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कई बार किसी अन्य बीमारी के कारण भी गले से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर डॉक्टर जांच के अनुसार ही करते हैं।

