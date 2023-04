सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल ने बताया गर्मियों में ब्लोटिंग और भूख न लगने का घरेलू इलाज, 3 मसालों में छुपा है इन सभी summer health problem का इलाज

सेलिब्रिटी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल ने गर्मियों में होने वाली पेट की समस्याओं के इलाज के लिए 3 साधारण और नेचुरल चीजों से तैयार एक नुस्खे की सलाह दी।

Home Remedies For Stomach Problems In Summer: पेट से जुड़ी समस्याएं गर्मियों के मौसम में काफी तकलीफभरी साबित हो सकती है। क्योंकि, गर्मी बढ़ने की वजह से पाचनशक्ति कमजोर हो सकती हैं। तापमान बढ़ने के साथ पेट में गर्मी बढ़ सकती है जिसके चलते डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसके कारण डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं महसूस होने लगती हैं और पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, पेट में गैस, खट्टी डकारें और चेस्ट बर्न या छाली में जलन जैसी तकलीफें महसूस होने लगती हैं। सेलिब्रिटी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल (Celebrity Nutritionist Munmun Ganeriwal )ने गर्मियों में होने वाली पेट की समस्याओं के इलाज के लिए 3 साधारण और नेचुरल चीजों से तैयार एक नुस्खे की सलाह दी।

रसोई में आसानी से मिल जाने वाली ये चीजें अपनी ठंडी तासीर और औषधिय गुणों की वजह से विशिष्ट मानी जाती हैं और उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पानेके घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये नेचुरल फूड्स हैं जीरा, धनिया और हरी इलायची जैसे मसाले जो अपने अरोमा और औषधिय गुणों के कारण आयुर्वेद और पाकशास्त्र में विशेष महत्व रखते हैं।(Home Remedies For Stomach Problems In Summer In Hindi)

एक्सपर्ट ने बताया जीरा-धनिया से पेट की समस्याओं से राहत पाने का तरीका

एक सोशल मीडियो पोस्ट की मदद से मुनमुन गनेरीवाल (Munmun Ganeriwal Health tIPS) ने गर्मियों में जीरा के दाने (Cumin Seeds), धनिया के बीज (coriander seeds) और हरी इलायची (Green Cardmom) के पाउडर के सेवन से पेट को होने वाले फायदों के बारे में बात की। मुनमुन गनेरीवाल के अनुसार जीरा-धनिया और इलायची के सेवन से गर्मियों में ये लाभ हो सकते हैं-

इससे डाइजेशन (Boosting digestive power) सुधरता है।

मेटाबॉलिज्म बूस्ट (Metabolism boosting tips) होता है।

पेट को ठंडक मिलती है और पेट की गर्मी कम होती है।

भूख बढ़ती है जिससे शरीर को पोषण मिलता है।

पेट की समस्याएं कम करने वाली हर्बल टी बनाने का तरीका

मुनमुन गनेरीवाल ने एक वीडियो शेयर करते हुए इन गुणकारी मसालों से बनी हर्बल टी की रेसिपी भी शेयर की। यहां पढ़ें जीरा, इलायची और धनिया से बनी हर्बल चाय के बनाने का तरीका-

डेढ़ कप पानी किसी बर्तन में उबलने के लिए रखें।

इसमें 1/4 चम्मच जीरा और इतनी ही मात्रा में धनिया के बीज डालें।

फिर, 2 इलायची के दाने कूटकर इस पानी में डाल दें।

इस मिश्रण में काली मिर्च के 2 दाने कूटकर मिलाएं। फिर स्वादानुसार मिठास के लिए मिश्री डालें।

अब, सभी चीजों को 5-10 मिनट तक उबलने दें फिर इसे आंच से उतारकर छान लें।

गर्मा-गर्म ही इस ड्रिंक का सेवन करें।

