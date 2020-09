Itching in private parts: कुछ महिलाओं को प्यूबिक एरिया में बार-बार खुजली की समस्या (Causes of pubic area itching) होती है। प्यूबिक एरिया या वेजाइना (Vaginal Itching) के आसपास खुजली होने कोई गंभीर समस्या नहीं। कई बार यह समस्या साफ-सफाई ना करने से भी हो जाती है। हां, जब आप कहीं बाहर हों और जींस या टाइट ड्रेस पहनी हों, तो खुजली करने में काफी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप खुद को खुजली करने से रोक नहीं पातीं। इस स्थिति से बचना चाहती हैं, तो आपको इसके उपचार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप कुछ घरेलू उपचार को आजमाकर (Home remedies to cure vaginal itching) देख सकती हैं। Also Read - वजाइनल इंफेक्शन से बचा सकता है इंनरवियर, बस आपको रखना होगा इन बातों का ख्याल

प्यूबिक एरिया में इचिंग होने के कारण

वेजाइनल इचिंग होने का सबसे कॉमन कारण है प्राइवेट पार्ट की साफ-सफाई को नजरअंदाज करना। इसके अलावा, वेजाइना या प्यूबिक एरिया (Causes of pubic area itching) में होने वाले यीस्ट इंफेक्शन (yeast infection), बैक्टीरियल इंफेक्शन, मेनोपॉज, स्किन से संबंधित कोई समस्या, एक्जिमा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आदि भी इसका कारण हो सकती हैं। नीचे बताए गए 3 घरेलू उपचारों को एक बार जरूर ट्राई (causes of Vaginal Itching) करके देखें, हो सकता है आपको इन उपायों से जरूर लाभ मिले। Also Read - Sweaty Vagina : योनि के आसपास पसीना आने के कारण और दूर करने के टिप्स

1.एप्पल साइडर वेनेगर (apple cider vinegar)

इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो कि त्वचा को संक्रमण से बचाने के लिए लाभकारी होते हैं। इसका इस्तेमाल करके प्यूबिक एरिया की त्वचा का पीएच संतुलित कर सकते हैं, जिससे खुजली नहीं होती है। एक कटोरी में एप्पल साइडर वेनेगर और पानी मिला लें। अब इस मिश्रण को कॉटन की मदद से प्यूबिक एरिया पर लगाएं। त्वचा के सूखने पर इसे गर्म पानी (causes of Vaginal Itching) से साफ कर लें। Also Read - Vaginal Infection: वजाइना में होने वाले यूटीआई और यीस्ट इंफेक्शन में क्या है अंतर?

2. नारियल का तेल (Coconut oil)

नारियल तेल से दूर करें वेजाइना में होने वाली इचिंग की समस्या। नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो कि त्वचा के संक्रमण और खुजली (Coconut oil Itching in private parts) को कम करता है। इसका इस्तेमाल करके प्यूबिक एरिया की त्वचा की खुजली को कम कर सकते हैं। नारियल का तेल प्यूबिक एरिया पर 30 मिनट तक लगाकर रखें। 30 मिनट बाद त्वचा को गर्म पानी से साफ करें और सूखने के बाद कपड़े पहन लें।

3. ग्रीक योगर्ट (Greek yogurt)

इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि प्यूबिक एरिया की त्वचा का pH संतुलित रखने में मदद करते हैं जिससे खुजली नहीं होती है। एक कटोरी में ग्रीक योगर्ट लेकर इसे फेंट लें। कॉटन की मदद से इसे प्यूबिक एरिया पर लगाएं। 2 घंटे बाद ठंडे पानी से प्यूबिक एरिया साफ कर लें।

White Discharge Treatment : जब हो वेजाइना से अधिक व्हाइट डिस्चार्ज, तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

Vaginal Itching : क्यों होती है वेजाइन में खुजली और जलन, जानें ये 4 कारण