How To Cure Cracked Heels: सर्दी का मौसम आने से पहले ही कुछ लोगों की एड़ियां फटने लगती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एड़ियां सालों भर फटी ही नजर आती हैं। क्या आपको भी यह समस्या परेशान करती है? फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए कई क्रीम, लोशन भी लगाकर देख चुके हैं, लेकिन फटी एड़ियों की समस्या दूर नहीं होती है। परेशान ना हों, कुछ घरेलू नुस्खों (Home Remedies for Cracked heel) को आजमाकर देखें। जब आप एड़ियों की साफ-सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसकी त्वचा ड्राई होकर फटने लगती है। लगातार एड़ियों में गंदगी लगे और आप उसे साफ ना करें, तो भी एड़ियों के फटने की समस्या शुरू हो सकती है। एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं। एड़ियां फटने पर कई बार काफी दर्द होता है, जिससे चलना-फिरना भी दूभर हो जाता है। एड़ियों में पस भर जाता है, जिससे इंफेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नीचे हम आपको बता रहे हैं फटी एड़ियों के आसान घरेलू इलाज (Fati ediyon ka gharelu ilaj)....

फटी एड़ियों का कारण (Causes of cracked heel in hindi)

शरीर में मिनरल्स, विटामिंस और अन्य पोषक तत्वों की कमी

तलवों का हद से ज्यादा ड्राई रहना

स्नान करने के लिए अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल करना

तलवों में नमी कम होना

थायरॉइड से ग्रस्त लोगों में भी फटती हैं एड़ियां

तलवों की सफाई सही से ना करना

खानपान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिन ना करना

पानी या तरल पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में ना करना

1 यदि एड़ियां फटनी शुरू हो गई हैं, तो अभी से ही आप एलोवेरा जेल से तलवों की मालिश करें। इससे एड़ियां मुलायम होंगी।

2 आप केला तो खाते ही होंगे। पके केला का गूदा लेकर तलवों पर लगाएं और मालिश करें। इसे 10-15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। फिर पानी से पैर साफ कर लें।

3 ग्लिसरीन एक चम्मच लें। उसमें आधा चम्मच गुलाब जल भी डालें। इससे एड़ियों के फटने की समस्या दूर होगी, साथ ही एड़ियां भी मुलायम हो जाएंगी।

4 शहद सेहत को कई लाभ पहुंचाता है। आप इसका इस्तेमाल एड़ियों की दरारें भरने के लिए कर सकते हैं।

5 नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर मिला दें और इस पेस्ट को तलवों पर लगाएं। अब तलवों को पानी से साफ कर लें।

6 नींबू पानी तो आप पीते ही होंगे। तलवों का इलाज करना है, दरारें भरनी हैं, तो गर्म नींबू पानी में 10 मिनट पैरों को डुबाकर रखें। लाभ होगा।

नोट: यदि आपके पैरों की एड़ियां बहुत अधिक फटती हैं, तो इन घरेलू उपायों को आजमाने से पहले डॉक्टर से जरूर दिखा लें। सही सलाह लेकर ही किसी भी घरेलू नुस्खे या क्रीम लगाना शुरू करें।

