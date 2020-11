Home Remedies for Body Ache: मौसम बदलते ही कई तरह की शारीरिक समस्याएं नजर आने लगती हैं, इसमें मुख्य समस्या है शरीर में दर्द होना (weather change body aches)। अक्सर, सर्दी के मौसम (Winter Season) की शुरुआत होने से लोगों को शरीर के कई भागों, मांसपेशियों में दर्द (Seasonal body ache) रहने लगता है। कई बार चोट लगने से भी शरीर में दर्द (Body pain) होता है, तो कई बार शरीर में दर्द के कई अन्य कारण भी होते हैं। अधिक काम करने, एक्सरसाइज करने, तेज दौड़ने से भी शरीर में दर्द का अनुभव (Causes of body ache in hindi) होता है। इसके अलावा, शरीर में दर्द फ्लू, इंफेक्शन आदि होने पर भी हो सकता है। Also Read - तापसी पन्नू ने बताया चर्बी घटाने का प्राकृतिक तरीका, पीती हैं ये हेल्दी ड्रिंक

वैसे बदन या शरीर दर्द की समस्या आज कॉमन होती जा रही है। इसके पीछे बेतरतीब जीवनशैली भी जिम्मेदार है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग दर्द निवारक दवाओं का सेवन करते हैं। बार-बार दर्द से पीछा छुड़ाने के लिए पेनकिलर खाने के कुछ साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Body Ache) बता रहे हैं, जिसके सेवन से आप शरीर के दर्द से राहत पा सकते हैं। Also Read - गले की खराश और दर्द में बहुत फायदेमंद है दालचीनी की चाय, जानिए बनाने की विधि

शरीर में दर्द होने के कारण (Causes of Body Ache)

1 क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होने पर भी थकान महसूस होता है। इसमें मांसपेशियों, गले और सोते समय शरीर के कई हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है। Also Read - मप्र में अब 'स्क्रब टाइफस' ने दी दस्तक, पन्ना में मिले 4 मरीज, 2 की मौत, जानें क्या है स्क्रब टाइफस रोगी, लक्षण और बचाव के उपाय

2 हाइपोथाइरॉइड होने पर भी शरीर में दर्द, सूजन और थकान होती है।

3 जब शरीर में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन ना हो, तो आपको हाथ-पैर, अन्य मांसपेशियों में दर्द होने लगता है।

4 सीजनल फ्लू होने पर भी बुखार में शरीर में दर्द (Body Aches during Seasonal Change) होने लगता है। मसल्स में दर्द होने लगता है।

5 इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर पोलिमेल्जिया रुमेटिका रोग होने पर भी गर्दन, कंधों, कूल्हों और जांघों में दर्द होता है।

हल्दी (Turmeric)

हल्दी कई रोगों का इलाज करती है। इसमें सूजन को दूर करने के गुण मौजूदि होते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को प्राकृतिक दर्द निवारक दवा बताया गया है। यदि मौसम बदलने के कारण, बुखार में या मांसपेशियों में चोट लगने के कारण दर्द हो रहा है, तो आप हल्दी (tips to get rid of body pain) का सेवन करें। शरीर में दर्द हो या कोई चोट या घाव हो गया हो, आप हल्दी को दूध में मिलाकर पिएं या इसका लेप लगाएं।

सेब का सिरका (Apple cider Vinegar)

सेब के सिरके (Apple cider Vinegar) से भी शरीर में होने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बाल्टी में गर्म पानी डालकर उसमें एक से दो कप सेब का सिरका मिलाएं। पैरों में दर्द है, तो बाल्टी में पैरों को डुबाकर रखें। आप सिरका मिला पानी से स्नान करेंगे, तो सर्दियों में होने वाले बदन दर्द से छुटकारा (Home Remedies for Body Ache in hindi) मिलेगा।

अदरक (Ginger)

अदरक सूजन को कम करता है। बदन दर्द (How to get rid of body ache) होने पर आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं। अदरक के पेस्ट को भी दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द कम होता है। अदरक आपको कई अन्य रोगों से बचाकर रखता है। इसमें एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। सर्दी-खांसी, गले में खराश होने पर अदरक की चाय या काढ़ा पीना फायदेमंद होता है।

दालचीनी (Cinnamon)

एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुणों से भरपूर होती है दालचीनी। गठिया और जोड़ों में दर्द होने पर दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपके शरीर में दर्द हो, तो एक गिलास गर्म दूध लें। उसमें शहद आधा चम्मच और दालचीनी पाउडर मिला लें। इसे दिन में दो बार पिएं, शारीरिक दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। आप दालचीनी वाली चाय (Cinnamon tea benefits) भी पीकर बदन दर्द से राहत पा सकते हैं।

