धूप में स्किन ही नहीं होंठों में भी आ रहा है कालापन? अपनाएं ये घरेलू नुस्खा और चंद दिनों में पाएं गुलाबी होंठ

Home remedies for black lips in hindi: तेज धूप का असर सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं बल्कि बालों पर भी काफी पड़ता है, जिसके कारण होंठ काले पड़ने लग जाते हैं। इस लेख में जानें होंठों के कालेपन को दूर करने से क्या फायदे होते हैं

How to get rid of black lips naturally: गर्मियों के दिनों में निकलने वाली धूप हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती है। यह तो हम सब जानते हैं कि ज्यादा देर तक धूप में रहना हमारी स्किन व आंखों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे होंठ भी धूप में टैन हो जाते हैं। हमारे होठों की स्किन हमारी नॉर्मल स्किन से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसलिए धूप का असर भी इसके ऊपर सीधा पड़ता है। देखा गया है कि ठीक से होठों का ध्यान न रख पाने के कारण होठों का रंग काला पड़ने लग जाता है। अगर आपको भी यही परेशानियां हो रही हैं, तो इस लेख में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से होंठों के कालेपन को दूर किया जा सकता है। होंठों के कालेपन को दूर करने के अलावा ये नुस्खे होठों को एक ग्लोसी लुक देने में भी मदद करते हैं। यदि आपको भी गर्मियों की धूप के कारण होठों के कालेपन की समस्या होने लगती है, तो इस लेख में बताया गया नुस्खा आपके काफी काम हो सकता है।

होंठों के कालेपन का घरेलू उपचार है नींबू

वैसे तो मार्केट में आपको कई क्रीम व अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से होंठों के कालेपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। नींबू की मदद से होंठों के कालेपन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नींबू में मौजूद कुछ तत्व ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं।

ऐसे करें तैयार

एक कटोरी में एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शुगर पाउडर (चीनी को पीसकर) डालें और उन्हें अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसे कम से कम 15 मिनट के लिए रख दें और यह इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही इस मिश्रण में आधा चम्मच शहद भी मिलाया जा सकता है, जिससे यह और प्रभावी रूप से काम करता है।

होठों पर लगाने का सही तरीका

होठों के कालेपन को दूर करने में यह नुस्खा जितना प्रभावी तरीके से काम करता है, इसका इस्तेमाल करना उतना ही आसान है। सबसे पहले सादे पानी से चेहरे को धो लें और सूती कपड़े से हल्के दबाव के साथ पोंछ लें। होंठ सूखने के बाद उंगली की मदद से इस मिश्रण को अपने होठों पर लगाएं और कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें। इस दौरान छाया में ही रहें।

होठों में कालापन होने से बचाने वाले अन्य टिप्स

नियमित रूप से मुंह धोएं और इस दौरान होठों को भी साफ करें

होठों की स्किन को सूखने न दें सही मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें

जितना हो सके तेज धूप के समय घर से बाहर न निकलें

अच्छी सनस्क्रीन वाली लिप बाम का उपयोग करें

यदि स्मोकिंग करते हैं तो उसे आज ही छोड़ दें