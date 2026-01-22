Select Language

सर्दियों में चेहरे पर खुजली और लालिमा को कैसे दूर करें? महंगी क्रीम नहीं ये नेचुरल नुस्खे आएंगे काम

Skin Problems in Winter: ठंड का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और इसमें से कुछ लोगों को गाल पर खुजली व लालिमा होने लगती है और इससे निपटने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है।

Written by Mukesh Sharma |Published : January 22, 2026 5:24 PM IST

Sardiyo me Skin Par Kya Lagaye: आपने देखा होगा कि कई लोगों के गाल प्राकृतिक रूप से ही लाल रहते हैं। असल में सर्दियों का मौसम जहां एक ओर ठंडी हवा और सुहावना एहसास लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी इस मौसम में मुख्य रूप से देखी जाती हैं। त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं कि ठंड में सबसे ज्यादा असर चेहरे पर पड़ता है, खासतौर पर गालों पर। इस दौरान कई लोगों के गाल सर्दियों में अचानक लाल हो जाते हैं, जिसमें कई बार जलन होने लगती है और कभी-कभी खुजली भी महसूस होती है। अक्सर आप इसे मामूली समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन यह समस्या मामूली नहीं है। अगर आप समय रहते इस समस्या का निपटारा न करे तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो लिए गलों के प्राकृतिक रूप से लाल पढ़ने के कर्म और इन्हें ठीक करने के उपाय के बारे में जाना जाए।

ठंड का चेहरे की स्किन पर असर

सर्दियों में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स आमतौर पर ठंडी हवाओं के कारण त्वचा अपनी नमी को देती है। वहीं हमारे गालों की त्वचा पतली होती है, इसलिए ठंड का असर यहां सबसे जल्दी दिखता है। स्थिति में ठंडी हवा के संपर्क में आने से ही त्वचा की रक्त नलिकाएं सिकुड़ती और फैलते हैं जिससे गाल लाल नजर आने लगते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ इसका एक कारण गर्म पानी से चेहरा धोना, कम पानी पीना, मॉइश्चराइजर न लगाना और संवेदनशील त्वचा भी इस समस्या को बढ़ा देती है। कई बार यह समस्या हल्की एलर्जी या ड्राई स्किन की वजह से भी देखने को मिलती है। जिसका इलाज घरेलू उपाय में छिपा है।

1. लगाएं एलोवेरा जेल

जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा में प्राकृतिक ठंडक पहुंचाने वाले और सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जिसका वर्णन आयुर्वेद में भी मिलता है। ऐसे में अगर आपकी त्वचा बार-बार लाल पड़ जाती है तो रोजाना रात में सोने से पहले ताजा एलोवेरा जेल गालों पर लगाएं, इससे जलन कम होती है और लालिमा भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है।

2. नारियल या बादाम तेल की मालिश

सर्दियों की हवा हल्की शुष्क होती है। ऐसे में सर्दियों में त्वचा को नमी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। स्थिति में नारियल तेल या मीठे बादाम तेल की हल्की मालिश करने से त्वचा सॉफ्ट बनी रहती है और रूखापन दूर होता है। ऐसे में जब आप लगातार इससे गालों की मालिश करते हैं तो गाल के लाल होने की समस्या कम हो जाती है।

3. ठंडा दूध या कच्चा दूध

इस समस्या से निपटने के लिए ठंडा या कच्चा दूध भी त्वचा पर लगाना एक सरल और आसान उपाय है। इसके लिए आप कॉटन की मदद से ठंडा दूध गालों पर लगाएं। दूध त्वचा को ठंडक देता है और जलन शांत करता है। लेकिन कच्चे दूध को त्वचा पर लगा रहने दे और 10 मिनट बाद सादे पानी से चेहरा धो लें।

4. शहद व गुलाब जल का मिश्रण

क्योंकि सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है तो ऐसे में शहद का उपयोग त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। असल में शहर में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और गुलाब जल त्वचा को ठंडक देता है। जब आप शहद और गुलाब जल का मिश्रण गालों पर लगाते हैं तो दोनों मिलाकर गालों की लालिमा और जलन से राहत मिलती है।

